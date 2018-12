Real Madrid haalt flink uit in weerzien met Melilla in Copa del Rey

Real Madrid heeft zich donderdag zoals verwacht voor de achtste finales van het toernooi om de Copa del Rey geplaatst. Het eerste duel met Melilla, waarin Santiago Solari zijn debuut als trainer van Real maakte, eindigde eind oktober al een in 0-4 zege. De Madrilenen haalden voor eigen publiek opnieuw hard uit: 6-1. Marco Asensio speelde een belangrijke rol, terwijl Vinícius Junior zijn tweede doelpunt als Merengue maakte.

Solari ruimde donderdag plek in voor spelers als Keylor Navas, Jesús Vallejo, Isco, Vinícius en Asensio en vooral laatstgenoemde liet zich in de eerste helft van zijn goede kant zien. Nadat Vinícius in het eerste halfuur al twee keer gevaarlijk was geweest, kreeg de Spanjaard met nog een dikke tien minuten op de klok de ruimte om door de verdediging van de derdeklasser heen op te stomen en raak te schieten: 1-0.

Nadat Asensio de score had geopend was het hek ook meteen van de dam, want zes minuten na de 1-0 stond het al 3-0. De Spanjaard tekende eerst op aangeven van Vinícius zelf voor de tweede treffer van de Koninklijke, terwijl hij ook een hoofdrol vervulde bij de derde treffer van de eerste helft. Asensio kreeg van de vijandelijke defensie namelijk de ruimte om naar binnen te trekken, waarna hij Javier Sánchez met een fraaie boogbal alleen voor de keeper zette en zag hoe de verdediger de bal in één keer over Pedro Moreno heen wipte.

Isco zette twee minuten na de onderbreking al de 4-0 op het scorebord. Hij ontving de bal van Dani Ceballos en mikte het leer vervolgens heerlijk in de bovenhoek. Real Madrid zocht nadrukkelijk naar meer doelpunten en met name Vinícius liet zich niet onbetuigd. De Braziliaanse tiener kreeg een kwartier voor tijd loon naar werken. Hij stuitte op aangeven van Asensio eerst op Moreno, maar de rebound frommelde hij er alsnog in. Een rake strafschop van Yacine Qasmi negen minuten voor tijd, na een overtreding van Sánchez, was niet het slotakkoord. Na een goede actie van Fran Garcia op links zette Isco de 6-1 op het scorebord.