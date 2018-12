‘Ik kan niet garanderen dat we niet weer met Chelsea gaan praten over transfer’

Maurizio Sarri wilde Elseid Hysaj afgelopen zomer meenemen naar Chelsea, maar stuitte uiteindelijk op de onwil van Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis, die het contract van de trainer niet wilde verscheuren voordat hij dat garantie kreeg dat the Blues na Jorginho niet nog meer transferclausules van zijn spelers zouden lichten. Zaakwaarnemer Mario Giuffredi sluit echter niet uit dat het in de toekomst alsnog van een transfer van zijn cliënt naar Londen zou kunnen komen.

“Ik kan niet garanderen dat er in januari niet weer met Chelsea gesproken gaat worden. We weten dat er afgelopen zomer contact is geweest omdat Sarri hem wilde hebben en we weten ook dat Sarri niet weg is van Davide Zappacosta. We zullen zien hoe het gaat, er kan van alles gebeuren”, legt de belangenbehartiger uit aan Radio Crc.

Hysaj speelt in de huidige voetbaljaargang minder namens i Partenopei dan in de voorgaande seizoenen. Volgens Giuffredi is dit echter geen reden voor de Albanees om op een vertrek aan te sturen: “Trainer Carlo Ancelotti is erg enthousiast over hem, hij is alleen uit tactische overwegingen minder vaak in actie gekomen in de Champions League.”

“Ancelotti is een geweldige trainer omdat hij weet hoe hij zijn opstelling of tactiek moet aanpassen aan de tegenstander. Nu er wat gerouleerd wordt is het niet correct om te zeggen dat Hysaj zijn plaats kwijt is geraakt. Het lijkt alleen uitzonderlijk omdat hij in de afgelopen seizoenen altijd alles speelde.” Hysaj kwam dit seizoen vooralsnog dertien keer in actie in de Serie A, terwijl hij ook tot drie optredens in de groepsfase van de Champions League kwam.