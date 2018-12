River Plate - Boca Juniors: live tv-uitzending, aanvang en achtergrond

Niet eerder kreeg de finale van de Copa Libertadores wereldwijd zoveel aandacht als deze keer. Een enorm spektakel werd verwacht toen bekend werd dat de twee grote aartsrivalen uit Buenos Aires met elkaar de strijd aan zouden gaan in de eindstrijd van de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. En een spektakel werd het, maar dan vooral buiten het veld. De gemoederen zijn zo hoog opgelopen dat de return van de finale niet in Buenos Aires kan worden gespeeld. De wedstrijd is tot twee keer toe uitgesteld en uiteindelijk verplaatst naar Madrid, waar het Estadio Santiago Bernabéu zondagavond het decord is van de wedstrijd tussen River Plate en Buenos Aires.

De voetbalwereld heeft de afgelopen kunnen aanschouwen hoe intens de rivaliteit tussen beide Argentijnse topclubs leeft. De Superclásico is een van de meest beladen derby’s ter wereld. De strijd op het veld wordt door de supporters net zo hard gevoerd buiten de lijnen. En juist daar ging het in aanloop naar de return op zaterdag 24 november mis. De spelersbus van Boca Juniors werd op weg naar het stadion aangevallen door de aanhang van River Plate. De politie greep in en spoot met traangas. Maar omdat de ramen van de spelerbus kapot waren gegaan, kregen ook de spelers van Boca Juniors last van het traangas. De situatie was compleet uit de hand gelopen en besloten werd om de wedstrijd niet door te laten gaan.

Boca Juniors - River Plate 2-2

Twee weken eerder was de heenwedstrijd in eerste instantie ook al uitgesteld. Toen waren het niet de supporters die ervoor zorgden dat de wedstrijd geen doorgang kon vinden, maar was het hevige regenval die de grasmat in La Bombonera onbespeelbaar maakte. Een dag later werd de wedstrijd alsnog gespeeld en eindigde de eerste ontmoeting in een 2-2 gelijkspel. Geheel tegen de verhouding in kwam Boca Juniors op voorsprong via Ramon Ábila. Lucas Pratto tekende daarna snel voor de gelijkmaker. De thuisploeg kwam nog in de eerste helft opnieuw op voorsprong via Dario Benedetto, waarna de eindstand in de tweede helft werd bepaald door een eigen doelpunt van Carlos Roberto Izquierdoz. Met een 2-2 gelijkspel lag de finale nog helemaal open voor de return die twee weken later plaats zou moeten vinden in Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, het stadion van River Plate waar Oranje in 1978 de WK-finale verloor.

Dat hooligans van River Plate ervoor zorgde dat de return niet plaatsvond in Buenos Aires, was volgens burgemeester Horacio Rodriguez Laretta het werk van ‘de maffia van het Argentijnse voetbal’. Volgens Laretta was de aanval op de spelersbus van Boca Juniors een wraakactie. “Een dag voor de wedstrijd heeft de politie een inval gedaan bij de leider van de hooligans, waarbij geld en tickets in beslag zijn genomen. Deze groep heeft al vijftig jaar grote invloed. Ze zijn de oorzaak achter veel ongeregeldheden”, aldus de burgemeester, doelend op de groep Barra Brava. Tegenover de BBC laat Tim Vickery, volger van het Zuid-Amerikaanse voetbal, weten dat Barra Brava een organisatie is die zich niet alleen maar voordoet als de harde kern van River Plate. “Het is geen passie, maar business waar het omgaat”, aldus Vickery. “Men houdt zich bezig met verschillende dubieuze activiteiten. Zwarte handel in kaarten is er daar één van. Barra Brava voelt zich gedwarsboomd door de politie en heeft teruggeslagen.”

Copa Libertadores-finale in Santiago Bernabéu; fikse straf voor River Plate

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL besloot de wedstrijd uit te stellen en kwam tot de conclusie dat de return van de Copa Libertadores-finale buiten Argentinië gespeeld moest worden om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. In de vergaderingen die volgden kwamen Miami (Verenigde Staten), Asunción (Paraguay) en Genua (Italië) naar voren als mogelijke speelsteden. Op donderdag 29 november kwamen de CONMEBOL, FIFA en Spaanse voetbalbond RFEF tot een akkoord om de return af te werken op zondag 9 december om 20.30 uur in het Santiago Bernabéu. “Spanje is klaar om de finale van de Copa Libertadores te organiseren”, liet de Spaanse premier Pedro Sánchez weten op Twitter. “Alle betrokken instanties hebben veel ervaring met het organiseren van dergelijke evenementen en er wordt nu al hard gewerkt om de veiligheid van iedereen te garanderen.”

Het besluit om de return van de finale te verplaatsen naar Madrid viel niet in goede aarde bij zowel River Plate als Boca Juniors. Boca wilde de return niet eens meer spelen en liet weten beroep te zullen aantekenen. De club was zelfs bereid om bij het CAS aan te kloppen, in de hoop een formele nederlaag van River Plate te forceren. De CONMEBOL wilde hier niets van weten, maar deelde wel een straf uit aan River Plate. De club kreeg een boete van omgerekend 400.000 euro en moet bovendien de eerstvolgende twee door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond georganiseerde wedstrijden zonder publiek afwerken. River Plate had de straf te accepteren, maar bleef het oneens met de verplaatsing van de wedstrijd naar Madrid. "Zoals al is uitgemeten in de media, is River absoluut niet te spreken over de verandering van locatie", zo klinkt het. “Het verdient notitie dat meer dan 66.000 mensen een kaartje hebben gekocht.”

Waar zowel River Plate als Boca Juniors in beroep ging tegen het besluit om de finale af te werken in Spanje, legden beide clubs zich er uiteindelijk toch bij neer. Woensdag reisden de selecties van beide clubs af naar Madrid. Intussen bereidt de Spaanse hoofdstad zich optimaal voor op de confrontatie tussen de twee Argentijnse rivalen en diens supporters. Want waar in Buenos Aires uitsporters bij onderlinge duels niet welkom zijn, mogen supporters van zowel River Plate als Boca Juniors gewoon aanwezig zijn in het Bernabéu. Meer dan 2.500 agenten moeten er zondag voor zorgen dat de wedstrijd zondagavond zonder problemen verloopt. De Spaanse politie moet ervoor zorgen dat beide supportersgroepen in Madrid van elkaar gescheiden blijven. De verwachting is dat circa 10.000 supporters van beide clubs hun team achterna reizen van Buenos Aires naar Madrid. Duizenden Argentijnse voetbalsupporters vanuit heel Europa reizen af naar Madrid. De plaatstelijke autoriteiten meldden al dat om het duel met het hoogste veiligheidsrisico in de voetbalgeschiedenis van Madrid gaat.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen River Plate en Boca Juniors in het Santiago Bernabéu gaat zondagavond 9 december om 20.30 uur van start. Het duel wordt live uitgezonden door FOX Sports op kanaal 4. De uitzending begint om 20.00 uur. Later op de avond zijn op kanalen 2 en 4 de samenvattingen te zien.