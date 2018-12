Ontlading na nederlaag PSV: ‘Klaas en Dusan waren heel luidruchtig’

Feyenoord wist zondag met 2-1 te winnen van PSV, waardoor de Eindhovenaren voor het eerst dit seizoen punten verloren in de Eredivisie. Ajax won eerder op de dag met 5-1 van ADO Den Haag, waardoor de Amsterdammers nog maar twee punten achterliggen op PSV. Noussair Mazraoui concludeert dat het een ‘uitstekende week’ was voor Ajax.

De rechtsback, die vorige week met Ajax kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League bewerkstelligde, heeft de tweede helft van de confrontatie in De Kuip thuis meegekregen. In gesprek met FOX Sports vertelt de Marokkaans international dat de selectie van Ajax tijdens de wedstrijd niet te vroeg wilde juichen, aangezien PSV wel vaker terug is gekomen van een achterstand.

“We waren nu rustig. Tot het eindsignaal. Toen waren we blij. In de appgroep, ja. We waren gewoon blij dat PSV punten had verspeeld, daar wacht je eigenlijk op”, aldus Mazraoui, die spreekt van een 'ontlading'. “Wie het luidruchtigst zijn? Klaas (Huntelaar, red.) en Dusan (Tadic, red.) waren heel luidruchtig. Wat ze sturen? Ik weet niet of ik dat op televisie kan zeggen.”

Omdat Ajax zondagmiddag wel drie punten pakte, staat de ploeg van trainer Erik ten Hag nu op 37 punten uit 14 wedstrijden, met een gat van twee punten met koploper PSV. De Eindhovenaren nemen het vrijdag in het Philips Stadion op tegen Excelsior, terwijl de Amsterdammers zaterdagavond de degens gaan kruisen met PEC Zwolle.