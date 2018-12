UEFA doet verzoek aan Kuipers: ‘Hij wil niet in plaats van Makkelie’

Björn Kuipers is mogelijk toch actief op het EK van 2020. De 45-jarige scheidsrechter meldde eerder dat het WK van afgelopen zomer in Rusland zijn laatste toernooi zou zijn, mede vanwege zijn leeftijd. “Maar de laatste keer dat hij bij de UEFA was, is hem nadrukkelijk gevraagd of hij beschikbaar is voor het EK van 2020”, stelt assistent-scheidsrechter Erwin Zeinstra.

De grensrechter zegt donderdag bij Omrop Fryslan dat Kuipers positief heeft geantwoord op het verzoek van de Europese voetbalbond. Zeinstra, samen met Sander van Roekel al jarenlang de vaste assistent van Kuipers, stelt dat de Europese voetbalbond de gehanteerde leeftijdsgrens van 45 jaar onlangs heeft aangepast.

“Hij zei: 'Mits ik fit blijf en de motivatie nog heb, ben ik beschikbaar.' Maar alleen als hij Danny Makkelie en diens assistenten Mario Diks en Hessel Steegstra niet in de weg staat. Hij wil niet in plaats van Makkelie naar het EK." De 35-jarige Makkelie promoveerde vorig jaar naar de elitegroep van de Europese arbiters. Hij is met Kuipers de enige Nederlander in die categorie.

"Als Björn erbij is, dan wil hij dat Danny ook fluit", aldus Zeinstra, die stelt dat Kuipers nog steeds een van de fitste scheidsrechters op het Europese niveau is. "Samen met bijvoorbeeld Milorad Mazic, die van zijn leeftijd is en ook gevraagd is voor het EK van 2020. Ik juich het alleen maar toe en ben er blij mee. Ik zie het wel zitten om er nog een toernooi aan vast te plakken."