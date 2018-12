David Neres maakt kans op prijs voor beste Braziliaan in Europa

David Neres is dit jaar een van de kanshebbers voor de Samba Gold Trophy. De aanvaller van Ajax is door een jury van Braziliaanse journalisten en prominenten uit de voetbalwereld op de shortlist gezet voor de prijs voor beste Braziliaanse voetballer op de Europese velden. Neres ondervindt concurrentie van 29 andere spelers, waaronder Neymar, de winnaar van vorig jaar.

De Samba Gold Trophy werd tien jaar geleden in het leven geroepen als prijs voor de beste Braziliaan in Europa en in 2008 bleef de destijds bij AC Milan actieve Kaká Robinho (Manchester City) en Luís Fabiano (Sevilla) voor als eerste winnaar. De award ging het jaar erop wel naar Luís Fabiano en werd daarna gewonnen door Maicon (Internazionale).

Thiago Silva won de prijs drie keer op rij, eenmaal als speler van AC Milan en twee keer bij Paris Saint-Germain, waarna Neymar de award in zijn Barcelona-tijd twee keer won. Philippe Coutinho was in 2016 in dienst van Liverpool de winnaar en vorig jaar won Neymar als speler van Paris Saint-Germain. Neres heeft dit jaar verder concurrentie van onder meer Casemiro, Roberto Firmino, Ederson en Coutinho. Het publiek kan tot 2 januari zijn stem uitbrengen.

De volgende dertig spelers zijn genomineerd:

Alex Sandro, Douglas Costa (Juventus), Alex Telles, Felipe (FC Porto), Alisson, Fabinho, Roberto Firmino (Liverpool), Allan (Napoli), Arthur, Philippe Coutinho (Barcelona), Casemiro, Marcelo (Real Madrid), David Neres (Ajax), Ederson, Gabriel Jesus (Manchester City), Fernando (Galatasaray), Filipe Luís (Atlético Madrid), Fred (Manchester United), Jemerson (AS Monaco), Lucas Moura (Tottenham Hotspur), Luiz Gustavo (Olympique Marseille), Marquinhos, Neymar, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), João Miranda (Internazionale), Richarlison (Everton), Taison (Shakthar Donetsk), Willian (Chelsea) en Willian José (Real Sociedad)