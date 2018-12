‘Onzindingen’ over FC Twente: ‘Waarom zou ik daar op ingaan?’

Woensdag meldde De Telegraaf dat de druk op Marino Pusic toeneemt, onder meer omdat de selectie van FC Twente 'vraagtekens plaatst bij de trainingsmethoden en tactische keuzes van de hoofdtrainer'. Pusic wil niet ingaan op de verhalen en spreekt voor de camera van FOX Sports over 'onzindingen'.

Na de nederlaag in eigen stadion tegen Jong Ajax (2-5) schreef de krant dat Pusic verder onder druk is komen te staan. Pusic weigert te reageren op het verhaal. "Ik ga daar niet op in. Ik focus mij op mijn team en de dingen waar ik invloed op heb. That's it. Deze heel week staat in het teken van focus op morgen. Niet meer en niet minder", doelt hij op de uitwedstrijd tegen FC Volendam.

"Waarom zou ik ingaan op onzindingen? Dan kan ik op alles ingaan. Wij focussen ons gewoon op de volgende wedstrijd. Jullie mogen schrijven, roepen en schreeuwen wat jullie willen, maar ik ga daar niet op in", aldus Pusic. Van de laatste vier wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie werd er slechts één duel gewonnen door Twente.

In de eerste zestien wedstrijden verspeelden de Tukkers tot dusver zeven keer punten. De vijfde plaats, met 29 punten uit 16 wedstrijden, kan als enigszins teleurstellend worden ervaren. De achterstand op koploper FC Den Bosch bedraagt momenteel vier punten. De 47-jarige Pusic staat sinds afgelopen maart aan het roer bij Twente.