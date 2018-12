‘David Silva zei in de lift tegen mij: ’Als het kan, moet je naar Engeland‘’

Unai Emery heeft het naar zijn zin bij Arsenal. De Spaanse trainer is sinds dit seizoen eindverantwoordelijke bij the Gunners, nadat hij eerder twee jaar actief was bij Paris Saint-Germain. De manager zegt dat David Silva hem probeerde te overtuigen om aan de slag te gaan in de Premier League.

Het contract van Emery in de Franse hoofdstad werd na twee seizoenen niet verlengd. “Aan het eind van afgelopen seizoen ontmoette ik David Silva in een lift in Valencia. Hij zei: 'Trainer, als het kan, moet je naar Engeland gaan'”, vertelt de 47-jarige Emery bij Cadena Cope over de woorden van zijn voormalig pupil bij Valencia.

Silva, tegenwoordig onder contract bij Manchester City, was niet de enige speler die Emery graag in Engeland wilde zien. “Ik kan me herinneren, toen César Sánchez (Spaanse doelman, red.) arriveerde bij Valencia na één seizoen bij Tottenham Hotspur, hij mij zei dat ik op een dag naar de Premier League moest gaan”, aldus de manager van de Londenaren.

Emery heeft zeker geen spijt van zijn transfer naar het Emirates Stadium. “Ik kan alleen maar positieve verhalen vertellen over mijn verblijf hier. Ik voel veel vertrouwen, iedere dag weer. Het is een erg competitieve divisie. Elke ploeg heeft veel kwaliteiten, ik geniet ervan”, besluit Emery, die met Arsenal momenteel vijfde staat in de Premier League.