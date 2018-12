‘Dit is een van de lastigste seizoenen uit mijn loopbaan’

Dennis Johnsen werd een grote toekomst voorspeld, maar is nog niet doorgebroken in het eerste elftal van Ajax. De twintigjarige linksbuiten erkent in een interview met Ajax Life dat hij beter moet presteren. Dit seizoen kwam hij twaalf minuten in actie in het eerste elftal, in het competitieduel met FC Emmen (5-0 winst).

“Dit is een van de lastigste seizoenen uit mijn loopbaan. Ik hoop dat het zich volgend seizoen uitbetaalt. Mijn doel nu is om mee te gaan op trainingskamp naar Florida in de winterstop”, aldus Johnsen, die in de voorbereiding op het huidige voetbaljaar door trainer Erik ten Hag niet werd meegenomen op trainingskamp naar Duitsland.

Dat was voor Johnsen een ‘teleurstelling’: “Maar het werd me duidelijk dat de oplossing bij mezelf ligt en niet bij de coach.” De Noor heeft zich voorgenomen dat hij zowel op als naast het veld moet ‘leven als een prof’ en hij beseft dat hij momenteel ‘niet goed genoeg’ speelt.

De jeugdinternational speelde voor Tiller IL, Rosenborg BK en sc Heerenveen alvorens hij in de zomer van 2017 bij Ajax terechtkwam. De buitenspeler speelde tot dusverre vijf wedstrijden in Ajax 1 en wacht nog op zijn eerste doelpunt.