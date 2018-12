Van Bommel brengt goed nieuws voor toptalent: ‘Hij ontwikkelt zich goed’

Vrijdag ontvangt PSV in eigen huis Excelsior, nadat de Eindhovenaren afgelopen zondag op bezoek bij Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie moesten incasseren. Mark van Bommel erkent op de persconferentie in aanloop naar het duel met de Kralingers dat het verlies in De Kuip pijn deed.

De trainer van PSV concludeert dat Feyenoord vooral het eerste halfuur het goed heeft gedaan. “De mogelijkheden om onder hun druk uit te voetballen, hebben we niet gebruikt”, wordt de oefenmeester geciteerd via de officiële kanalen van PSV. Van Bommel wil niet toegeven dat de nederlaag tegen Feyenoord doordreunt in de selectie.

“Nee. Het is niet zo dat we na een nederlaag in de veertiende wedstrijd dingen anders gaan doen. Of ik ga wisselen? Waarschijnlijk niet”, vervolgt de coach van de koploper. “Je moet geen reactie aan je elftal vragen, omdat je verloren hebt. Je moet er als trainer voor zorgen dat je elftal onder alle omstandigheden hetzelfde blijft doen.”

Mohammed Ihattaren heeft deze week voor het eerst meegetraind met de hoofdmacht van PSV. Van Bommel geeft aan dat de zestienjarige aanvallende middenvelder in de komende periode vaker gaat meetrainen bij het eerste. "Hij ontwikkelt zich vanaf het begin van dit seizoen goed”, wordt de trainer donderdag geciteerd door het Eindhovens Dagblad.