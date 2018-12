‘Ik had niet verwacht dat ik me zou kunnen meten met spitsen als Veldwijk’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Ferdy Druijf, topschutter van Jong AZ.

Door Chris Meijer

Voorafgaand aan het seizoen had Druijf zichzelf ten doel gesteld om vijftien treffers in de Keuken Kampioen Divisie te maken. “Dat is nu bijna al gelukt, dus ik heb mijn streven wat aangepast”, glimlacht de twintigjarige spits. Na veertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie heeft hij inmiddels al dertien treffers achter zijn naam staan, waardoor hij samen met Lars Veldwijk van Sparta Rotterdam en Huseyin Dogan van TOP Oss de tweede plaats op de topscorerslijst deelt. Mario Engels van Roda JC Kerkrade heeft voorlopig de meeste treffers achter zijn naam staan: veertien stuks. In slechts drie duels, met Jong Ajax, Roda JC Kerkrade en NEC, wist de spits van Jong AZ niet het doel te vinden. Daarbij komt nog dat Druijf (91 minuten per doelpunt) in vergelijking met Veldwijk (107 minuten per doelpunt), Dogan (102 minuten per doelpunt) en Engels (97 minuten per doelpunt) minder wedstrijden en speelminuten nodig had om tot zijn aantal treffers te komen, omdat hij de ontmoetingen van Jong AZ met Jong PSV (interlandverplichtingen) en MVV Maastricht (bij het eerste elftal) aan zich voorbij moest laten gaan. “Met mij persoonlijk gaat het heel goed: ik wil topscorer van de Keuken Kampioen Divisie worden en daarvoor ben ik goed op weg.”

De cijfers van Ferdy Druijf dit seizoen bij Jong AZ.

“Ik had niet verwacht dat ik me zou kunnen meten met spitsen als Veldwijk”, klinkt het bescheiden. Druijf is dit seizoen uitermate efficiënt, want 65 procent van zijn 20 schoten resulteerden in een doelpunt. Daarnaast won hij tot dusver 53 procent van zijn persoonlijke duels; alleen Matthias Verreth van Jong PSV kan een beter percentage overleggen. “Ik vind zelf dat iemand als Veldwijk niet in de Keuken Kampioen Divisie thuishoort, hij is een hele goede spits. Voor het seizoen had ik verwacht dat hij weleens topscorer kon worden. Sparta is een goed team, gaat meestrijden om het kampioenschap en zal wat goals gaan maken. Het is hartstikke mooi dat je je kan meten met dit soort spitsen, die al een carrière in de Eredivisie achter de rug hebben. Zij hebben het ook wat makkelijker, krijgen meer kansen. Ik krijg er vaak één en die moet zitten. Het valt mee hoeveel ik bezig ben met die topscorersranglijst. Ik kijk er af en toe naar, houd het een beetje in de gaten. Maar als je weer een keer scoort, hoor je het van iedereen: je staat weer bovenaan, dit of dat.”

Waar Druijf tot dusver persoonlijk een uitstekend seizoen kent, draait Jong AZ nog moeizaam in de Keuken Kampioen Divisie. Het beloftenteam van de Alkmaarders wist tot dusver pas één wedstrijd te winnen, van Go Ahead Eagles met 3-2. Verder werd er zeven keer gelijkgespeeld, waardoor Jong AZ momenteel de nummer zeventien van de ranglijst is. “Het zorgt voor een dubbel gevoel”, bekent Druijf, die dit seizoen ook al een aantal keer de aanvoerdersband droeg bij Jong AZ. “Natuurlijk zie ik het als compliment dat ik ondanks de resultaten zo hoog op de topscorerslijst sta. Voor een spits is het belangrijk dat je goals maakt. Daar gaat het om en daar ben ik tevreden over. We spelen als team vrij goed, zijn in geen enkele wedstrijd weggespeeld. Maar we laten teveel liggen, krijgen teveel tegendoelpunten.”

Jong AZ viert een doelpunt van Druijf (links) in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Vorig seizoen eindigde Jong AZ als zestiende in de Eerste Divisie. Er is sinds de start van deze jaargang het een en ander veranderd voor de beloftenteams, want de regels zijn aangescherpt. Zo mogen er bijvoorbeeld alleen nog spelers jonger dan 23 jaar gebruikt worden, terwijl spelers niet eerst met het eerste elftal en daarna met de beloften mogen meespelen in één weekend. “Wij spelen dit seizoen met een vaster team, dat is in mijn ogen een voordeel. Ik snapte de kritiek vorig jaar wel, want toen deden bij ons ook spelers als Rens van Eijden, Ricardo van Rhijn en Iliass Bel Hassani mee. Iemand als Van Eijden was heel belangrijk voor ons. Nu moeten wij het met een hele jonge groep doen, terwijl andere clubs wel ervaren spelers hebben.”

“Het is heel belangrijk om hier de eerste stappen in het betaald voetbal te kunnen zetten. Het gat tussen het eerste elftal en de beloften wordt zo steeds kleiner. Het scheelt nogal of je met het beloftenteam in de Tweede of Derde Divisie speelt of in de Keuken Kampioen Divisie. Het is mannenvoetbal, je moet duels spelen en dat is voor mij wel weggelegd. Vorig jaar moest ik in het begin behoorlijk wennen”, gaat de jeugdinternational verder. Jong AZ promoveerde in 2017 als kampioen van de Tweede Divisie naar de Eerste Divisie. “Het niveau ligt echt hoger dit seizoen, je hebt topclubs erbij zitten. Het verschil is te merken, maar daar wordt ons niveau ook weer hoger van. Voor ons is dit heel mooi, je wordt extra getest. Het is natuurlijk leuk om tegen clubs als NEC, FC Twente en Sparta te spelen, vooral in zulke grote stadions voor zoveel publiek. Die uitwedstrijden zijn echt mooi, zeker voor de jonge jongens die nog niet zo vaak bij het eerste hebben gezeten. Ik heb zelf al verschillende keren bij het eerste gezeten, dus het is voor mij niet per se een nieuwe ervaring.”

AZ viert de 0-2 overwinning op Willem II, waarin Druijf vorig seizoen zijn debuut maakte.

Druijf maakte op 28 januari 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van AZ, toen hij negen minuten voor tijd in het veld kwam in het met 0-2 gewonnen uitduel met Willem II. De spits heeft inmiddels vijf wedstrijden in het eerste elftal van de Alkmaarders achter zijn naam staan. Afgelopen weekeinde verving hij in de rust van de thuiswedstrijd tegen Willem II (0-2) Mats Seuntjens. Dat Druijf dit seizoen de doelpunten aaneen rijgt in Jong AZ, maakt hem niet ongeduldig. “Ik laat altijd mijn voeten spreken, zo zeg ik het zelf. Ik houd mijn koppie erbij en dan komen mijn kansen vanzelf. Als ik minuten krijg, denk ik: ik krijg die omdat ik goed bezig ben. Dat is de waardering die ik op dat moment krijg. Ik ben sowieso niet iemand die heel stressvol is en zoiets heeft van: ik moet er nu staan.” Druijf speelde in de jeugd samen met spelers als Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs, Pantelis Hatzidiakos en Thomas Ouwejan, die over het algemeen al meer minuten maakten in het eerste elftal van AZ.

“Ik vind het mooi voor die jongens. Af en te denk je dan weleens: wanneer kom ik er eens te staan? Maar ik ben er niet heel erg mee bezig. Ik ben niet zo zeer aan het kijken wie er boven me staan bij het eerste, ik focus me vooral op mijn eigen spel. Het is niet zo dat ik aan het plannen ben. Mijn contract loopt nog tweeënhalf jaar, daarin moet ik het laten zien. Natuurlijk hoop ik dat het zo snel mogelijk kan, maar wat is zo snel mogelijk?” Afgelopen weekeinde moest Druijf de wedstrijd van Jong AZ laten schieten, omdat hij tot de wedstrijdselectie van het eerste behoorde. Hij beaamt dat dit lichtelijk voor een dubbel gevoel zorgt. “Ze weten dat ik topscorer wil worden in de Keuken Kampioen Divisie. Tegelijkertijd wil je het hoogste niveau aantikken en dat is hier het eerste elftal. Dan wil je daar minuten maken, anders wil je met Jong AZ spelen. Ik zie er natuurlijk niet tegenop om op de bank bij het eerste te zitten, juist niet. Het doel is AZ 1, dus als je op de bank zit, ben je weer een stapje dichterbij.”

Naam: Ferdy Druijf

Geboortedatum: 12 februari 1998

Club: AZ

Sterke punten: doelgerichtheid, fysieke kracht, traptechniek, kopkracht.