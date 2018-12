Cristiano Ronaldo ‘weigert’ aanbod: ‘De wonden zijn nog niet geheeld’

Komende zondag nemen River Plate en Boca Juniors het in het Santiago Bernabéu tegen elkaar op in het kader van de finale van de Copa Libertadores. De Spaanse voetbalbond (RFEF) had graag gezien dat zowel Lionel Messi en Cristiano Ronaldo de return bijwoonden, maar volgens AS bedankt laatstgenoemde voor de eer.

De RFEF had naar verluidt de droom dat Messi en Ronaldo de wedstrijd samen zouden volgen vanuit de presidentiële loges van het stadion. Messi, die zaterdag met Barcelona de derby tegen Espanyol afwerkt, had zelf tickets aangevraagd bij de RFEF om de confrontatie tussen de twee Argentijnse clubs in Madrid bij te wonen.

Copa Libertadores-finale in Santiago Bernabéu; fikse straf voor River Plate

De return van de finale van de Copa Libertadores tussen River Plate en Boca Juniors wordt op zondag 9 december om 20.30 uur gespeeld in het Santiago Bernabéu. Lees artikel

Volgens AS blijkt een tijdelijk terugkeer van Ronaldo naar het stadion van Real Madrid echter te gevoelig voor de Portugees. “Cristiano zou maar wat graag ingaan op de uitnodiging van de Spaanse voetbalbond om de wedstrijd te volgen aan de zijde van Lionel Messi, maar de wonden van zijn vertrek uit Bernabéu zijn nog niet geheeld”, vertelt een bron aan de Spaanse sportkrant.

Ronaldo ruilde Real afgelopen zomer in voor Juventus, nadat de aanvaller onder meer te weinig waardering voelde van voorzitter Florentino Pérez. “De aanwezigheid van én Cristiano Ronaldo én Lionel Messi zou een prachtige boodschap zijn voor het voetbal”, zo stelde de RFEF eerder. “Het zou beide spelers in een setting plaatsen die ze verdienen.”