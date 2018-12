Ajax maakt statistisch drie keer zoveel kans als ze eerste worden in de poule

Komende woensdag nemen Ajax en Bayern München het in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar op in de Champions League. Op het spel staat de eerste plek in groep E, maar maakt het eigenlijk een groot verschil op welke plek je eindigt? In de rubriek 'Durf te vragen' van Feiten op Tafel zoeken presentator Justus Dingemanse en Opta-analist Joris het uit.

