Gele hesjes zetten streep door topwedstrijden in Frankrijk

Een aantal wedstrijden uit de Ligue 1 gaat komend weekeinde niet door. De duels Paris Saint-Germain-Montpellier, Toulouse-Olympique Lyon, Saint-Étienne-Olympique Marseille en AS Monaco-OGC Nice zijn op last van de politie uitgesteld. Wanneer de duels worden ingehaald, is nog niet bekend.

De politie heeft al weken haar handen vol aan de demonstraties van de zogeheten gilets jaunes. Deze ‘gele hesjes’ protesteren tegen onder meer de verhoging van de brandstofprijzen en zijn kritisch op het beleid van president Emmanuel Macron. Komend weekeinde worden er opnieuw protesten verwacht - ook in Parijs, Toulouse, Saint-Étienne en Monaco - en de regering zou inmiddels een tijdelijke invoering van de noodtoestand overwegen om de (gewelddadige) protesten het hoofd te kunnen bieden.

“We moeten het accepteren. We zullen deze situatie moeten managen om in vorm te blijven voor Belgrado, maar de veiligheid is het belangrijkst”, verwees PSG-trainer Thomas Tuchel twee dagen geleden al naar de Champions League-wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. Ook Laurent Nicollin, de voorzitter van Montpellier, heeft begrip voor de positie van de politie.

“Voor ons verandert er niet veel aangezien de trip naar Parijs ons waarschijnlijk sowieso nul punten zou opleveren. Er is waarschijnlijk een goede reden om de wedstrijd uit te stellen en inderdaad, het is beter om de Arc de Triomphe te beschermen dan het Parc des Princes.” Vrijdag stelt de competitieorganisatie van de Ligue 1 een nieuwe datum voor. Waarschijnlijk wordt het duel tussen de kampioen en Montpellier in februari ingehaald.