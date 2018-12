Balotelli haalt uit: ‘Het is een gebrek aan erkenning en respect’

Mario Balotelli gaat waarschijnlijk niet terugkeren naar AC Milan. De huidige spits van OGC Nice krijgt via social media soms smeekbedes van fans van de Italiaanse club om weer actief te worden voor i Rossoneri, maar de 28-jarige Italiaan hint dat een nieuw dienstverband bij Milan er waarschijnlijk niet gaat komen.

Balotelli wordt op social media naast liefhebbers ook vaak aangesproken door Milan-fans die hem nooit meer in het shirt van de club uit Milaan willen zien spelen. “Het is nog steeds leuk om iets te horen van zoveel Milan-fans die mijn eventuele en eigenlijk ook onwaarschijnlijke terugkeer niet zien zitten”, reageert Balotelli donderdag via Instagram.

“Maar dat is prima. De ene dag ben je erg gewenst en de andere dag niet. Het belangrijkste is om geen spijt te hebben. Ik heb geen plannen om een transfer te maken momenteel. Ik schrijf dit alleen om het gebrek aan erkenning en respect van een fanschare duidelijk te maken, een fanschare die altijd in mijn hart zal zitten.”

Balotelli speelde twee periodes bij Milan, met in totaal 77 wedstrijden, 33 doelpunten en 8 assists als resultaat. De 36-voudig international, die eerder ook nog actief was voor onder meer Liverpool, Manchester City en Internazionale, speelt sinds medio 2016 voor Nice en ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij de Franse club.