Slechts één PSV’er wint minder persoonlijke duels dan Gastón Pereiro

PSV leed vorige week zondag tegen Feyenoord zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie. De club van trainer Mark van Bommel is nog wel koploper en neemt het vrijdag op tegen Excelsior, de nummer twaalf van het klassement. De Kralingers zijn nu twee speelronden op rij ongeslagen. Opta blikt vooruit op het duel in het Philips Stadion, vrijdag vanaf 20.45 uur.

O PSV won 20 van de laatste 22 Eredivisie-duels met Excelsior en hield in 10 van deze duels de nul (16 tegengoals in totaal).

O Excelsior incasseerde 71 doelpunten in Eredivisie-uitduels met PSV (12 doelpunten voor). Alleen uit tegen Ajax kregen de Kralingers meer treffers tegen (72).

O PSV verloor vier van de laatste zeven wedstrijden (alle competities). De laatste keer dat de Eindhovenaren in een reeks van zeven duels minstens vier nederlagen leden, was tussen februari-maart 2015.

O Geen van de laatste 57 schoten van PSV van buiten het strafschopgebied in de Eredivisie eindigde in een doelpunt. Alle zeven doelpunten van de Eindhovenaren van buiten de zestien dit seizoen vielen in de eerste zes speelronden.

O Van alle PSV’ers die dit Eredivisieseizoen minimaal vijftig persoonlijke duels aangingen, won alleen Steven Bergwijn (43,5% van 131 duels) een lager percentage van zijn duels dan Gastón Pereiro (48,0% van 98 duels).

O Luuk de Jong scoorde in 2018 dertien keer in thuiswedstrijden in de Eredivisie. De laatste PSV-speler die zoveel thuistreffers maakte in een kalenderjaar was Ola Toivonen in 2010 (ook 13). Jefferson Farfán was de laatste PSV’er met meer in een jaar (15 in 2006).

O Excelsior won geen enkele van de 42 Eredivisie-duels met de kampioen van het voorgaande seizoen in de Eredivisie en scoorde in de helft van deze wedstrijden niet (21).

O Excelsior incasseerde dit Eredivisie-seizoen dertig schoten op doel in uitduels. Alleen PEC Zwolle (27) en PSV (24) kregen minder schoten op doel tegen in uitwedstrijden.

O Excelsior maakte vijf doelpunten met de laatste zes schoten op doel in de Eredivisie.

O Luigi Bruins, die betrokken was bij vier van de laatste acht Eredivisiegoals van Excelsior (2 goals, 2 assists), staat op 28 goals of assists (15 goals, 13 assists) voor Excelsior dit decennium. Geen speler was dit decennium bij meer Eredivisie-treffers van de Kralingers betrokken (Tom van Weert ook 28).