‘Mijn vrouw is erg atletisch, dus ik liet haar met mijn hartslagmeter hardlopen’

Stefan Kiessling zette afgelopen zomer een punt achter zijn profloopbaan. De zesvoudig Duits international speelde gedurende zijn carrière voor 1.FC Nürnberg en Bayer Leverkusen. In gesprek met BILD geeft Kiessling te kennen dat hij nog weleens sjoemelde met de fitheidstesten die hij moest afleggen.

“Je kreeg een hartslagmeter, die precies registreert wat je aflegt. Mijn vrouw is erg atletisch, dus ik liet haar met mijn hartslagmeter hardlopen of op de crosstrainer trainen. Dat deed ze erg goed, want niemand had in de gaten dat ik het zo deed”, onthult Kiessling. De 34-jarige oud-spits speelde twaalf jaar voor Bayer Leverkusen en kwam in die periode tot 444 duels namens die Werkself, waarin hij 144 keer doel trof.

“In geen enkele voorbereiding heb ik aan alle eisen voldaan. Niet één keer”, vervolgt de oud-international. Kiessling is tegenwoordig werkzaam is als assistent van Rudi Völler, de sportief directeur van Bayer Leverkusen. Dat hij zich afgelopen zomer niet meer hoefde voor te bereiden op een nieuw seizoen, beviel hem uitstekend. “Ik wist natuurlijk dat die jongens al op vakantie moesten beginnen met trainen.”

“Wij waren in Mexico op vakantie en ik heb bewust tegen mijn vrouw gezegd: schat, vandaag ga ik niet de fitnessruimte in. Ik blijf nu liever op het strand”, besluit Kiessling. Hij trouwde in 2008 met zijn vrouw Norina, met wie hij twee kinderen heeft: Hailey-Milu en Tayler-Joel.