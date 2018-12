Opvolger van Jaap Stam na negen maanden alweer de laan uitgestuurd

Reading heeft negen maanden na het ontslag van Jaap Stam ook afscheid genomen van diens opvolger. The Royals maken via de officiële kanalen bekend dat Paul Clement niet langer aan het roer staat bij de laagvlieger in de Championship. Het contract van de 46-jarige Engelsman, geboren in Reading, liep nog tot medio 2020.

Stam werd in maart de laan uitgestuurd bij Reading, dat destijds in degradatiezorgen verkeerde. Onder het bewind van Clement wisten the Royals zich te handhaven op het tweede niveau van het Engelse voetbal. Dit seizoen bezet Reading, de werkgever van Leandro Bacuna en Pelle Clement, na 20 wedstrijden de 21e plaats in de Championship met 18 punten. Alleen op doelsaldo staat de club nog boven de degradatiestreep, aangezien Millwall en Bolton Wanderers evenveel punten hebben.

Die matige stand van zaken zorgde voor ontevredenheid bij de Chinese eigenaren van Reading, waardoor men besloten heeft afscheid te nemen van Clement. De Engelsman stond eerder zelfstandig aan het roer bij Swansea City, Derby County en Jong Ierland, terwijl hij als assistent werkte bij Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München. Het contract van Clement liep nog anderhalf jaar door.

Reading schrijft in een statement dat de club nu op zoek gaat naar een manager die de ambities kracht kan bijzetten. “We willen een team bouwen dat resultaten kan neerzetten, Reading zal doen stijgen in de Championship en in de toekomst kan promoveren”, zo klinkt het. Reading neemt het komende zaterdag in eigen stadion op tegen Sheffield United, de huidige nummer zes van de Championship.