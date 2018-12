‘Als hij zo’n pass niet kan geven, hoort hij niet thuis bij United’'

Paul Scholes en Rio Ferdinand zijn allesbehalve onder de indruk van het huidige Manchester United. De ploeg van manager José Mourinho speelde woensdagavond met 2-2 gelijk in de competitiewedstrijd tegen Arsenal. Met name Ander Herrera moest het na afloop bij de oud-spelers van the Red Devils ontgelden. Volgens Scholes heeft de Spanjaard in zijn huidige vorm niets te zoeken bij Manchester United.

Scholes zag dat Herrera het moeilijk het op het middenveld, zowel zonder als met bal. “Je moet vraagtekens zetten bij zijn kwaliteiten”, aldus Scholes bij BT Sport. “Rio stelt de juiste vraag als hij zegt: Is Ander Herrera in staat om een bal naar Pogba te passen? Hij staat in een vrije ruimte van tien tot vijftien meter. Het gaat om een simpele pass van nog geen dertig meter. Als hij zo'n pass niet kan geven, hoort hij niet thuis bij deze club.”

Ferdinand denkt dat het bij de spelers van Manchester United ontbreekt aan vertrouwen. “Als je het Paul Scholes hoort zeggen hoort het een simpele pass zijn. Hij was een speler die de bal vanuit iedere positie op je borst kon leggen. Maar als je kijkt naar deze pass (van Herrera, red.), dan zie je dat het helemaal geen moeilijke bal is. Ik denk dat het te maken heeft met vertrouwen”, aldus de oud-international. “Als je geen vertrouwen hebt, dan kan een simpele korte pass vanuit het middenveld naar een rechtsback al moeilijk zijn. Je bent als speler bang om een fout te maken. Je kiest dan voor de veilige oplossing en speelt terug naar de keeper.”