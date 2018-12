‘Ik begreep dat ze hem een beetje lieten zwemmen bij PSV’

Luc Nilis werkte de afgelopen drie jaar als spitsentrainer bij PSV, maar liet Eindhoven afgelopen zomer achter zich voor een dienstverband bij VVV-Venlo. In Limburg werkt de Belgische oud-spits als assistent van hoofdtrainer Maurice Steijn. Volgens Stan Valckx, technisch manager bij VVV, voelde Nilis zich ‘te weinig gewaardeerd’ bij PSV.

“Ik weet er het fijne ook niet van, maar begreep dat ze Luc een beetje lieten zwemmen”, zegt Valckx in gesprek met Voetbal International. “Hij hoorde nergens echt bij. Daar is hij wel gevoelig voor. Bij ons heeft hij een duidelijke inbreng in de staf, overlegt hij altijd mee in het trainerskamertje. Hier kan Luc zichzelf zijn en zich gewaardeerd voelen. Hij is happy, dat zie ik aan hem.”

De oud-spits van Anderlecht, PSV en Aston Villa werkte na zijn loopbaan als scout en individuele trainer bij PSV, terwijl hij als assistent bij Kasimpasa en Genclerbirligi fungeerde. Sinds afgelopen zomer maakt Nilis onderdeel uit van de technische staf van VVV. “Als persoon past hij bij VVV en als assistent-trainer voegt hij iets toe wat we nog niet hadden. En op technisch vlak kunnen alle jongens natuurlijk van hem leren. Ik zie en hoor dat ook terug.”