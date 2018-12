France Football tipt De Jong en De Ligt voor Ballon d’Or van 2025

France Football ziet Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt als kanshebbers voor de Ballon d’Or in 2025. Het Franse tijdschrift is de organisator van de verkiezing voor beste voetballer ter wereld en ziet in de Ajacieden kanshebbers voor de toekomst. De Oranje-internationals staan op een gepubliceerde lijst tussen verschillende spelers, waaronder Kylian Mbappé, Dele Alli en Paul Pogba.

Afgelopen maandag werd Real Madrid-middenvelder Luka Modric verkozen tot beste voetballer ter wereld in 2018. Voor het eerst sinds tien jaar won een andere speler dan Lionel Messi of Cristiano Ronaldo de prestigieuze award. De winnaar wordt gekozen door een groot aantal voetbaljournalisten en France Football denkt dat De Jong en De Ligt in de toekomst tot de kanshebbers behoren.

“Frenkie de Jong is een van de grootste talenten van de toekomst. Het is geen wonder dat de grootste clubs uit Europa als Manchester City, Barcelona en Paris Saint-Germain hem in de gaten houden. Hij zal zeker tot de kandidaten van de Ballon d’Or gaan behoren. Misschien wel eerder dan 2025”, aldus het Franse magazine. Behalve De Jong, Mbappé, Alli en Pogba, worden ook de kansen van Joshua Kimmich, Philippe Coutinho, Paulo Dybala, Neymar, Leroy Sané en Raphaël Varane besproken.

De naam van De Ligt duikt op in een lijst met overige kanshebbers, die verder bestaat uit Harry Kane, Mauro Icardi, Trent Alexander-Arnol, Arhur, Marco Asensio, Dani Ceballos, Ousmane Dembélé, Kai Havertz, Tanguy Ndombele, Richarlison, Jadon Sancho en Riqui Puig.