De Ligt blikt terug: ‘In het begin had ik moeite met hem’

In de Onder-19 van Ajax werkte Matthijs de Ligt samen met Winston Bogarde. De oud-international was bij het hoogste jeugdelftal van de Amsterdammers verdedigerstrainer en had daardoor veel te maken met De Ligt. In gesprek met ELF Voetbal vertelt de huidige aanvoerder van Ajax dat hij in eerste instantie moeite had met de aanpak van Bogarde.

“Bogarde was een jaar lang mijn trainer in de A1. In het begin had ik moeite met hem. Winston is veeleisend, heel direct naar spelers toe. Ik vond het moeilijk om zijn kritiek te accepteren, zeker omdat ik dacht dat ik het juist wel goed deed”, zegt De Ligt. De verdediger ontwikkelde zich in de Onder-19 stormachtig en maakte razendsnel de overstap naar Jong Ajax, voor wie hij zeventien wedstrijden zou spelen.

“Op een gegeven moment heb ik de knop omgezet. Ik dacht: de enige reden dat hij hier is, is om mij beter te maken. Dan kan ik maar beter naar hem luisteren en doen wat hij zegt. Daar word je echt beter van”, vervolgt de negentienjarige verdediger. Bogarde is later aan de slag gegaan als assistent-trainer bij Jong Ajax. De Ligt maakte op 21 september 2016 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax en groeide snel uit tot basisspeler.

“Als ik nu op dat seizoen terugblik, dan heb ik daar ongelooflijk veel aan gehad. Achteraf was het een topervaring; ik durf te stellen dat ik heel veel van Bogarde heb geleerd. Hij heeft mij echt beter gemaakt”, besluit De Ligt. Hij speelde tot dusver al 86 wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers, waarin hij 9 keer scoorde en 4 assists wist te leveren.