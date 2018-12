Neymar: ‘Iedere grote speler moet in de Premier League gespeeld hebben’

Neymar heeft de deur voor een transfer naar de Premier League op een kier gezet. De Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain noemt de Engelse competitie ‘een van de beste ter wereld’ en hij is van mening dat alle grote voetballers in de Premier League gespeeld moeten hebben.

Neymar maakte in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Ondanks een vijfjarig contract in de Franse hoofdstad wordt hij regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij PSG. Waar de Spaanse kranten schrijven over een terugkeer naar Barcelona of een transfer naar Real Madrid, werd hij in Engeland vaak gelinkt aan Manchester City en Manachester United. De 26-jarige aanvaller lijkt open te staan voor een verhuizing naar Engeland.

“Het is een grote competitie, een van de beste ter wereld. Niemand weet hoe morgen eruit ziet, maar ik denk dat iedere grote speler, minimaal voor een dag, in de Premier League moet spelen”, klinkt op YouTube het antwoord van Neymar op een vraag van Manchester City-verdediger Benjamin Mendy. Neymar staat dit seizoen na vijftien competitiewedstrijden op elf doelpunten in de Ligue 1. Afgelopen zondag viel hij geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Girondins Bordeaux (2-2) en woensdagavond kwam hij niet in actie tegen Strasbourg (1-1).