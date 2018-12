Feyenoorder imponeert niet: ‘Die jongen moet verhuurd worden’

Feyenoord moet Dylan Vente verhuren, vindt Kees Kwakman. De negentienjarige spits kwam afgelopen zondag als vervanger van de geblesseerde Nicolai Jörgensen binnen de lijnen en start donderdagavond tegen VVV-Venlo mogelijk in de basis. Kwakman vindt Vente nog niet ver genoeg voor een basisplaats bij de Rotterdammers en is van mening dat het talent beter bij een andere club uit de Eredivisie eerst meer ervaring op moet doen.

Jörgensen viel zondag tegen PSV (2-1) uit met een hamstringblessre. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kon woensdag op de persconferentie nog niet zeggen hoe lang de Deens international buitenspel staat. "Die gaan ze behoorlijk missen. Dat zag je tegen PSV al”, aldus Kwakman bij FOX Sports. “Hij is zo ontzettend belangrijk voor Feyenoord als hij fit is. Hij is balvast en ook in de diepte gevaarlijk. Dat zag je bij de eerste goal. Daarna kwam Vente erin, dat was gewoon een heel groot verschil tussen die twee. Het is ook niet zo raar, want Vente is natuurlijk nog jong en heeft weinig gespeeld. Je hebt dan niemand die die bal vasthoudt.”

De oud-speler van onder meer FC Volendam en NAC Breda vindt dat Vente nog stappen moet maken. “Bij Oranje Onder-20 zie je hem af en toe scoren”, vertelt hij. “Ik vind hem vrij klein als spits, al hoeft dat niet zo'n probleem te zijn. Maar dan moet je wel heel snel zijn of gevaarlijk in de diepte. Je zou hem vijf wedstrijden achter elkaar op kunnen stellen. Die jongen moet verhuurd worden.” Waar Jörgensen nog niet in actie kan komen, is Robin van Persie wel weer fit. Van Bronckhorst liet woensdag in het midden of de routinier aan de aftrap kan verschijnen tegen VVV.