‘Feyenoord kan zich zondag weleens gaan verkijken op FC Emmen’

Met Fortuna Sittard, FC Emmen en De Graafschap promoveerden vorig seizoen drie clubs naar de Eredivisie die door velen werden gezien als de grootste degradatiekandidaten voor dit seizoen. Na veertien wedstrijden staat alleen De Graafschap in de degradatiezone en zijn het Fortuna Sittard en Emmen die goed meedoen in de competitie. “Vooral Fortuna en Emmen presteren formidabel'', stelt Aad de Mos in een interview met het Algemeen Dagblad.

“Die zijn echt niet minder dan - noem eens wat - PEC Zwolle of Excelsior. En zelfs De Graafschap, een elftal van eerstedivisiespelers, hoeft niet zomaar laatste te worden. Met dank aan zwakste broeder NAC, een elftal met kop noch staart”, aldus De Mos. De Graafschap staat op de zeventiende plaats met tien punten, twee meer dan de hekkensluiter uit Breda. Met veertien punten staat Emmen op de vijftiende plaats, terwijl Fortuna Sittard met zestien punten op een tiende positie is terug te vinden.

“Fortuna voert al twee jaar goed beleid, haalt de juiste spelers”, zegt Kees Kwakman. De oud-voetballer heeft veel vertrouwen in een goede afloop voor de club uit Limburg. “Die club gaat zich echt wel rechtstreeks handhaven met spelers als Ahmed El Messaoudi, José Rodríguez en keeper Alexei Koselev. FC Emmen heeft in Dick Lukkien een trainer die het verschil maakt. Dankzij hem zou die club weleens nét de nacompetitie kunnen ontlopen. De Graafschap is slecht, nog slechter dan NAC denk ik, maar één ploeg onder je houden kan altijd.”

Dat een club als FC Twente, vorig seizoen gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie, thuishoort in de Eredivisie bestempelt De Mos als ‘onzin’. “De verpakking is inderdaad niet onaardig bij Twente. Maar de inhoud is niks”, vindt hij. “Laat ze er bij FC Twente eerst maar eens voor zorgen dat ze niet worden weggetikt door Jong Ajax. En dat doe je door beleid te voeren, jeugd te ontwikkelen. Wat dat betreft heb ik meer sympathie voor Sparta. Vanwege de uitstekende manier van opleiden in Spangen, kun je erop wachten dat die club straks weer promoveert. Mooi. Zo'n club bewijst ons voetbal tenminste een dienst.”

Kwakman vindt dat FC Emmen met de georganiseerde manier van voetballen dit seizoen meer toevoegt aan de Eredivisie dan FC Twente vorig seizoen deed. De Mos denkt dat Emmen zondag voor een stunt kan zorgen als Feyenoord op bezoek komt. “feyenoord kan zich zondag weleens gaan verkijken op FC Emmen.”