‘Je kunt ons niet vergelijken met Keane, Van Nistelrooij en Vidic’

Manchester United speelde woensdag met 2-2 gelijk tegen Arsenal en José Mourinho is tevreden met de strijd die zijn spelers hebben geleverd. Tegelijkertijd beseft de manager dat hij momenteel niet veel meer uit zijn huidige groep kan halen> “Er zijn dingen die ik niet van hen kan vragen”, aldus Mourinho bij BT Sport.

“Ze hebben een grote ziel getoond. Iedereen heeft alles gegeven en dat is iets positiefs”, aldus Mourinho, die eraan toevoegt dat zijn team de doelpunten te makkelijk weggeeft. “We hebben onszelf dit seizoen zo vaak ‘beschoten’ en dan wordt het erg moeilijk. We maakten zoals altijd fouten en daar hebben we de prijs voor moeten betalen. We stonden toe dat Arsenal mocht counteren, we leden te makkelijk balverlies. Dat soort dingen mag niet gebeuren.”

Waar het gebrek aan kwaliteit van Manchester United hem precies in zit, daar wilde Mourinho geen gedetailleerd antwoord op geven: “Ik kan je niet veel meer vertellen. Ik zeg liever dat ik blij ben met de ziel, toewijding en moed van mijn spelers. Daar ben ik erg gelukkig over.” De Portugees voegde eraan toe dat zijn Manchester United door pers en publiek niet vergeleken mag worden met het Manchester United uit de hoogtijdagen.

“Ik ben het oneens met mensen die dit team vergelijken met de teams van Roy Keane, Ruud van Nistelrooij en Nemanja Vidic. Geef ons wat rust en tijd. Ik ben blij met de ziel en het hart van de ploeg, maar we zijn niet stabiel en uniform genoeg. Dat was vandaag ook het geval.” Manchester United staat na vijftien speelronden met 23 punten op de achtste plaats in de Premier League.