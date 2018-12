Liverpool vreest voor zware blessure: ‘Dit leek op bowlen’

Jürgen Klopp kan voorlopig waarschijnlijk niet beschikken over Joe Gomez. De verdediger raakte woensdag tijdens de competitiewedstrijd tegen Burnley geblesseerd aan de enkel en moest zich na ruim twintig minuten laten vervangen door Trent Alexander-Arnold. Klopp baalt van de blessure bij zijn pupil.

“Ik weet zeker dat ik hier niet veel vrienden mee maak, maar dat is mijn baan ook niet. De eerste tackle op hem werd van een afstand van ongeveer vijf meter ingezet. Het was op de bal, maar ik zei tegen de scheidsrechter: ‘het is geen overtreding, maar zo kun je het duel niet ingaan’. Je hebt de bal dan wel, prima, maar het is als bowlen.”

“Want je neemt de speler in zo’n duel ook mee. Dat is vier, vijf keer gebeurd, maar nu is Joe geblesseerd en waarschijnlijk ook niet een klein beetje. We weten momenteel niet hoe het met hem is. We hebben hem naar huis gestuurd, dus we zullen het moeten afwachten”, besluit Klopp in de Engelse media. Liverpool wist het duel met Burnley met 1-3 te winnen.

Joseph Joe Gomez komt uit de jeugdopleiding van Charlton Athletic en maakte in de zomer van 2015 de overstap naar Liverpool. De Engels international staat dit seizoen op twaalf wedstrijden in de Premier League en heeft op Anfield nog een contract tot de zomer van 2022. Liverpool neemt het komende zaterdag op tegen Bournemouth.