Barcelona door in Copa del Rey; Jasper Cillessen houdt doel niet schoon

Barcelona heeft zich woensdagavond voor de achtste finales van het toernooi om de Copa del Rey geplaatst. Ook met een B-elftal was het team van Ernesto Valverde een maatje te groot voor Cultural Leonesa, dat eind oktober voor eigen publiek al met 0-1 had verloren: 4-1. Drie van de vier treffers van de Catalanen vielen in de eerste helft. Jasper Cillessen, die alleen speeltijd in de beker krijgt, kon na de onderbreking zijn doel niet schoonhouden.

Bijna 77.000 toeschouwers waren op het bekerduel in het Camp Nou afgekomen, daar de seizoenkaarthouders traditioneel een dag in het seizoen hun plaats afstaan aan kinderen en minderbedeelden. Cillessen moest na zeven minuten al in actie komen op een inzet van Adrian Mancebo. Bijna een kwartier later nam Barcelona de leiding: na enkele goede acties van Ivan Rakitic en Denis Suárez op links belandde de bal uiteindelijk bij Munir El Haddadi, die het leer uit de draai in de bovenhoek plaatste.



El Haddadi mikte niet veel later op de paal, maar in de 23e minuut werd het alsnog 2-0. Denis Suárez zorgde met een keurig schot voor de verdubbeling van de voorsprong. Vlak voor rust verscheen ook de naam van Malcom op het scorebord: de pass van Rakitic was heerlijk, maar dat gold ook voor de actie en de afronding van de Braziliaan.

Cultural Leonesa deed in de 54e minuut wat terug: Cillessen kon een schot van afstand maar half keren, waarna het leer richting de strafschopstip werd teruggebracht en Josep Señé de bal van dichtbij in het lege doel werkte. De 5-1, twintig minuten voor tijd, mocht er zijn. Riqui Puig bezorgde de bal op kunstige wijze bij Denis Suárez, die het leer mooi meenam en ook knap afrondde. De derdeklasser bleef echter een ruimere nederlaag bespaard.