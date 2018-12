Man United is morele winnaar na boeiend gevecht met Arsenal

Het mooiste affiche van de vijftiende speelronde in de Premier League heeft geen winnaar opgeleverd. Arsenal kwam tot twee keer toe op voorsprong tegen Manchester United, maar het werd woensdagavond op Old Trafford 2-2. The Gunners moeten de vierde plaats nu delen met Chelsea, terwijl Manchester United op een gedeelde zesde stek staat. Tottenham Hotspur was met degelijke cijfers te sterk voor Southampton (3-1) en is de nieuwe nummer drie van de Premier League.

Manchester United - Arsenal 2-2

José Mourinho liet Paul Pogba en Romelu Lukaku om ‘technische en tactische redenen’ op de bank beginnen, zo liet hij vooraf aan BT Sport weten. Zonder het tweetal was het balbezit in het eerste kwartier voor Manchester United, maar grote kansen leverde dat overwicht niet op en na 26 minuten viel de 0-1. David de Gea liet de bal na een kopbal van Shkodran Mustafi uit zijn handen glippen en Ander Herrera werkte weg, maar dat deed hij van achter de doellijn. De goal telde. Arsenal kon echter niet lang van die voorsprong genieten, want na 31 minuten spelen tikte Anthony Martial de gelijkmaker binnen op aangeven van Herrera. Die treffer had overigens niet mogen tellen daar Herrera buitenspel stond aan de vrije trap die aan de goal vooraf was gegaan.

In het laatste kwartier vielen er geen grote kansen meer te noteren, al werden er wel veel kaarten uitgedeeld en ontsnapte Marcos Rojo aan rood. De verdediger ging stevig door op Matteo Guendouzi en kwam weg met een gele prent. Arsenal begon ook aan de tweede helft behoorlijk weifelend en Manchester United dicteerde het spel, zonder daarbij gevaarlijk te worden. Na 63 minuten voerde Mourinho zijn eerste wissel door: Lukaku kwam binnen de lijnen voor Martial. Even later greep ook collega Unai Emery in: Lacazette loste Alex Iwobi af. De Fransman had niet lang nodig om zich te laten gelden bij de bezoekers.

Na balverlies van Rojo ging Lacazette de combinatie aan met Henrikh Mkhitaryan en in een poging de bal te blokken gleed Rojo de bal, onder druk van Lacazette, over zijn eigen doellijn: 1-2. Dertien seconden later was het echter weer gelijk: Lingard prikte de bal van dichtbij voorbij Bernd Leno. Even later ontsnapte Manchester United aan een nieuwe achterstand toen De Gea met zijn voet redde op een poging van Pierre-Emerick Aubameyang. Mourinho liet Pogba en Marouane Fellaini nog invallen, maar het scorebord kwam niet meer in beweging. Manchester United zal zich vermoedelijk de morele winnaar voelen.

Tottenham Hotspur - Southampton 3-1

Tottenham kende op Wembley een droomstart, want na negen minuten lag de bal er al in. Christian Eriksen trok de bal met zijn linker laag voor en Harry Kane hoefde enkel zijn voet tegen het leer te zetten: 1-0. Tottenham bleef in het vervolg de baas, maar kwam niet verder dan doelpogingen van Kane, Heung-Min Son en Eriksen. Aan de andere kant was de beste kans voor Pierre-Emile Höjbjerg, die met een afstandsknal Hugo Lloris op zijn pad vond. In de tweede helft nam het team van Mauricio Pochettino gauw afstand van Southampton.

Lucas Moura hamerde een afvallende bal na een hoekschop voorbij Alex McCarthy en tien minuten na de pauze tekende Son op aangeven van Kane voor de 3-0. De wedstrijd was gespeeld. In het vervolg kregen the Saints nog wel enkele mogelijkheden, maar Kieran Trippier blokte een schot en Lloris lette tot twee keer toe goed op. In de slotfase wist Southampton, waarbij Wesley Hoedt aan de kant bleef, toch nog te scoren via Charlie Austin. Die treffer was er slechts voor de statistieken.