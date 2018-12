Virgil van Dijk heeft aandeel in zege Liverpool; Chelsea gaat weer onderuit

Liverpool blijft in het spoor van koploper Manchester City. Het team van Jürgen Klopp bracht woensdagavond het uitduel met Burnley tot een goed einde, al had de Merseyside-club het niet makkelijk. De achterstand op de titelverdediger blijft twee punten bedragen. Chelsea stapte tegelijkertijd op bezoek bij Wolverhampton Wanderers als verliezer van het veld, nog geen twee weken na de nederlaag bij Tottenham Hotspur. De Londenaren hebben na vijftien speeldagen nu al tien punten minder dan de lijstaanvoerder.

Burnley - Liverpool 1-3

Het gezicht van Klopp na het klinken van het rustsignaal sprak boekdelen. Liverpool speelde geen goede wedstrijd en deed weinig met meer dan 75 procent balbezit. Tot overmaat van ramp moest Joe Gomez zich na dik twintig minuten geblesseerd laten vervangen en kwam Trent Alexander-Arnold alsnog het veld in. Burnley speelde een goed eerste kwartier en gooide vervolgens meer overtuiging in het spel dan de bezoekers, ondanks het feit dat men relatief weinig aan de bal was. Met name Chris Wood en Ashley Barnes bezorgden Virgil van Dijk en consorten in de eerste 45 minuten de nodige hoofdbrekens.

Het humeur van Klopp werd er na de 54e minuut niet veel beter op: Alisson kon nog zijn hand zetten tegen een inzet van Wood na een corner, maar Jack Cork was uiteindelijk de snelste om de bal over de doellijn te werken. James Milner zorgde er acht minuten later voor dat Turf Moor tot bedaren kwam. De veteraan kreeg de bal van Divock Origi en met een bekeken schuiver passeerde hij Joe Hart: 1-1. Luttele minuten later had Van Dijk een belangrijk aandeel in de 1-2: hij bracht een vrije trap van Alexander-Arnold richting het midden van het strafschopgebied, waar Roberto Firmino afrondde. Liverpool probeerde het duel in het slot te gooien en deed dat uiteindelijk in de extra tijd via Xherdan Shaqiri.

Wolverhampton Wanderers - Chelsea 2-1

Door een ongelukkig moment in de achttiende minuut ging de thuisploeg met een achterstand de rust in. Een schot van Ruben Loftus-Cheek werd door Conor Coady achter zijn eigen doelman Rui Patricio gewerkt: 0-1. Het spel op Molineux ging daarna op en neer, met mogelijkheden voor Willian en Morgan Gibbs-White. Wolverhampton probeerde van de ruimtes aan de zijkanten te profiteren, maar Chelsea, dat veel op de ingevingen van Eden Hazard leunde, slaagde erin om zonder schade terug te keren naar de kleedkamers.

Chelsea was vlak na rust dicht bij de 0-2: Willy Boly kon nipt voorkomen dat Álvara Morata van dichtbij de voordelige marge kon verdubbelen. Een belangrijk moment, daar the Wolves na een uur spelen op 1-1 kwamen. Gibbs-White liet zich niet van de bal zetten en na diens steekpass schoot Raúl Jiménez het leer door de benen van Kepa Arrizabalaga. Vier minuten later nam de thuisploeg zelfs de leiding. Willian verspeelde de bal aan Joao Moutinho, waarna de vrijstaande Diogo Jota voorbereidend werk van Matt Doherty afrondde: 2-1. Pedro en Olivier Giroud kwamen binnen de lijnen, maar ook zij konden de tweede opeenvolgende uitnederlaag in de Premier League niet voorkomen.

Fulham - Leicester City 1-1

Het team van Claudio Ranieri ging weliswaar met een minimale voorsprong de rust in, maar de Londenaren kwamen in de eerste 45 minuten enkele keren goed weg. Toch werd ook Kasper Schmeichel enkele malen getest door the Cottagers, die vlak voor rust toesloegen. Na een slimme hakbal van Aleksandar Mitrovic werd Aboubacar Kamara in stelling gebracht en schoot hij het leer na een goede actie onder de Deen door: 1-0. De beste kans voor de bezoekers was al in de derde minuut: Sergio Rico voorkwam met zijn linkerarm dat Kelechi Iheanacho al vroeg voor de openingstreffer zorgde.

Fulham startte goed aan de tweede helft, mede dankzij de entree van Tom Cairney, maar het scorebord op Craven Cottage kwam niet in beweging vanwege een tweede treffer van de thuisploeg. Zestien minuten voor het einde behield invaller Shinji Okazaki het overzicht en schoot James Maddison het leer in de linkerhoek: 1-1. Het duel kon daarna nog alle kanten op. Rico onderscheidde zich met twee goede reddingen, terwijl een volley van Denis Odoi in de extra tijd de 2-1 had moeten zijn.

Everton - Newcastle United 1-1

De eerste helft op Goodison Park eindigde onbeslist, maar Everton mocht zich het aantal gemiste kansen toch zeker kwalijk nemen. Het was Salomón Rondón die in de negentiende minuut een goede actie van Jacob Murphy op links doeltreffend afrondde, tegen de verhouding in: 0-1. Everton domineerde voor én na de openingstreffer en kwam zeven minuten voor rust verdiend op gelijke hoogte. Na een corner vanaf de rechterkant viel het leer uiteindelijk bij de tweede paal bij Richarlison, die van dichtbij afrondde: 1-1. Ook in de tweede helft hielden de teams elkaar in evenwicht, ondanks wederom een overwicht van Everton. Zodoende stapte Newcastle United als morele winnaar van het veld.