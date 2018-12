Klaassen zoekt naar vorm: ‘Natuurlijk ben ik ontevreden’

Davy Klaassen kende een uitstekende start bij Werder Bremen, maar presteert de laatste weken minder en is al vier competitiewedstrijden niet meer betrokken geweest bij een doelpunt. De recordaankoop van de nummer negen van de Bundesliga erkent op een persconferentie dat het beter moet.

“Natuurlijk ben ik ontevreden. Ik speel niet zoals ik kan”, zo wordt de 25-jarige Klaassen geciteerd door de Duitse media. Werder stond eind oktober op de derde plaats, maar men heeft nu al vijf wedstrijden niet meer gewonnen en daalde dientengevolge op de ranglijst. “Ik weet dat zoiets in een seizoen kan gebeuren”, zegt Klaassen.

Klaassen: ‘Het is onmogelijk om mij met Xavi en Kroos te vergelijken’

Johan Cruijff vergeleek Davy Klaassen in 2014 met spelers als Xavi en Toni Kroos. Klaassen werd onlangs met die vergelijking geconfronteerd. Lees artikel

De voormalig international van het Nederlands elftal voegt eraan toe dat hij ervan overtuigd is dat het ‘een fase is die weer voorbijgaat’: “We twijfelen niet. We geloven in onszelf. We moeten daarom zo blijven doorgaan, ook als we niet winnen. We spelen niet superslecht. We maken alleen te veel fouten die dan tot doelpunten leiden.”

Klaassen bestrijdt dat Werder minder presteert door de ‘druk’: “Als je grote dingen wil bereiken, heb je juist druk nodig.” Het Werder van trainer Florian Kohlfeldt neemt het vrijdag in eigen huis op tegen Fortuna Düsseldorf, de nummer achttien van de ranglijst. De voorbereiding van Werder is overigens enigszins verstoord door een virusinfectie die op de luchtwegen slaat.

Ludwig Augustinsson, Claudio Pizarro und Yuya Osako zijn verkouden geworden en om te voorkomen dat meer spelers worden aangestoken, mogen de spelers even geen handen schudden. “Als we elkaar op de club zien, mogen we alleen naar elkaar zwaaien of een vuistje naar elkaar maken. Maar als we tegen Fortuna scoren, dan mogen we elkaar wel even omarmen, denk ik”, lacht Klaassen.