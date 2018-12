‘Koeman was geen eerste keus; fans wasten auto van gedroomde trainer’

Erwin Koeman blijft voorlopig de trainer van Fenerbahçe, zo maakte Damien Comolli woensdag bekend. “De situatie blijft hetzelfde als de afgelopen weken”, aldus de technisch directeur van de club uit Aziatisch Istanbul. Het lijkt er echter op dat Koeman niet de eerste keus was voor Comolli en voorzitter Ali Koç.

Turkse media, waaronder TRT Spor, schrijven dat de rechterhand van Koç dinsdag nog onderhandelde met Ersun Yanal. Het was het tweede gesprek tussen de club en coach. Deze bestuurder, Semih Özsoy, bood Yanal een contract voor de rest van het seizoen aan, maar Yanal eiste een verbintenis voor anderhalf jaar. Zodoende bleef een akkoord uit.

Supporters van Fenerbahçe kwamen er dinsdag achter dat Yanal in een hotel in de wijk Besiktas aan het onderhandelen was met hun favoriete club. Ze identificeerden de auto van de coach en begonnen die te wassen om hun dankbaarheid te tonen voor de man die Fenerbahçe zou gaan leiden. Yanal brak de onderhandelingen dinsdag echter af en reed in zijn brandschone bolide terug naar huis.

Turkse media stellen dat het niet ondenkbaar is dat er in een later stadium alsnog een akkoord wordt bereikt met de 56-jarige Yanal. Hij was van 2013/14 al de trainer van Fenerbahçe en stond verder aan het roer bij Trabzonspor, Eskisehirspor, Manisaspor, Gençlerbirligi, Ankaragücü, Salihilispor, Denizlispor en de nationale ploeg van Turkije.