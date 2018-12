‘Dat komt door de aura, de natuurlijke autoriteit van Van Dijk’

Liverpool maakte van Virgil van Dijk in januari de duurste verdediger aller tijden. De club uit de top van de Premier League nam de international van het Nederlands elftal over van Southampton en John Arne Riise is blij met de aanwezigheid van Van Dijk. De oud-linksback uit Noorwegen stelt dat Van Dijk heel Liverpool meer vertrouwen heeft gegeven. Bekijk de video hieronder.