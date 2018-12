Van Dijk: ‘Als hij zich blijft verbeteren, dan wordt hij de aanvoerder’

Andrew Robertson mag zich sinds september de aanvoerder noemen van de nationale ploeg van Schotland. Virgil van Dijk dicht de linksback goede kansen toe om in de toekomst ook bij Liverpool de band om de arm te gaan dragen. De centrumverdediger is onder de indruk van zijn 24-jarige collega.

Robertson speelde voor Queen’s Park, Dundee United en Hull City alvorens hij in de zomer van 2017 bij Liverpool terechtkwam. The Reds betaalden een transfersom van bijna tien miljoen euro en Robertson had weinig tijd nodig om te wennen op Anfield. Dit seizoen staat de teller op achttien wedstrijden en hierin gaf Robertson vijf assists.

“Als hij zich blijft verbeteren, dan zal hij het worden”, doelt Van Dijk, de captain van het Nederlands elftal, in een interview met BBC Scotland op het aanvoerderschap van Liverpool. “Hij is nu al een leider. Je hebt ook geen aanvoerdersband nodig om een leider te zijn in dit team.”

“Hij doet het erg goed. Hij maakt ongelooflijke sprongen in zijn loopbaan en moet gewoon blijven doen wat hij nu doet”, besluit Van Dijk, die bij Liverpool viceaanvoerder is. Normaliter draagt Jordan Henderson de band, maar hij is niet langer zeker van een basisplaats. James Milner, tevens een viceaanvoerder, loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Liverpool.