‘De spelers en voorzitter van PSG toonden geen respect voor hem’

Unai Emery presteert tot op heden niet onaardig met Arsenal. De club uit Londen won zondag nog met 4-2 van Tottenham Hotspur en staat met dertig punten op de vierde plaats in de Premier League. Voormalig middenvelder Emmanuel Petit is blij voor de 47-jarige Spanjaard en stelt dat-ie nu pas het respect krijgt dat hij eigenlijk verdient.

Emery werkte de afgelopen twee seizoenen bij Paris Saint-Germain en won daar de landstitel, tweemaal de Coupe de France, twee keer de Coupe de la Ligue en één keer de Trophée des Champions. Een indrukwekkende erelijst, zo vertelt Petit in gesprek met Goal: “Hij won de titel met PSG, maar ze slaagden niet in de Champions League en sommige spelers toonden geen respect voor hem.”

“De voorzitter van Paris Saint-Germain toonde evenmin respect”, doelt de Fransman op Nasser Al-Khelaifi. “Ik ben blij dat hij (Emery, red.) de kans heeft gekregen bij Arsenal na wat twee frustrerende seizoenen voor hem zijn geweest bij Paris Saint-Germain. Bij PSG proberen te veel mensen de dienst uit te maken en Emery werd alleen gelaten.”

“Ik denk dat hij daar niet blij mee was. In zijn laatste weken bij PSG zag je hem en zijn aanpak veranderen. Hij wist dat hij die persoonlijke strijdjes binnen de club toch niet kon winnen. Het ging niet alleen om Neymar. Ook andere spelers probeerden de dingen te beïnvloeden als ze ergens ontevreden over waren. Ze gingen niet naar de trainer, maar naar de voorzitter.” Met Arsenal neemt Emery het woensdag op tegen Manchester United.