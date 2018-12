Mbappé stond versteld: ‘Ik was verbaasd over zijn handelingssnelheid’

Kylian Mbappé heeft in 2018 tegenover veel topspelers gestaan, maar hij vindt Eden Hazard de beste tegenstander die hij dit jaar is tegengekomen. De aanvaller van Paris Saint-Germain kruiste op het afgelopen WK met Frankrijk de degens met België, waar Hazard speelde. Mbappé raakte onder de indruk van de aanvaller van Chelsea.

“Hij is de tegenstander die dit jaar het meeste indruk op mij heeft gemaakt”, zegt de eerste winnaar van de Kopa Trophy, de prijs voor het grootste talent ter wereld onder de 21 jaar, in gesprek met France Football. De negentienjarige Mbappé, die met Frankrijk uiteindelijk wereldkampioen werd, stond versteld van de kwaliteiten van Hazard.

“Tijdens de halve finale op het WK (1-0 zege voor Frankrijk, red.) was hij imponerend. Als hij de bal moest spelen, simpelweg omdat de wedstrijd dat van hem vroeg, deed hij dat zonder haperingen en twijfels. Ik stond soms vijf meter van hem vandaan en ik was verbaasd over zijn handelingssnelheid, waarbij de bal constant aan zijn voet leek vast te plakken.”

“In zijn hoofd verwerkt hij informatie zo snel en handelt hij vlug met zijn voeten, terwijl hij zijn hoofd omhoog heeft. Er zijn geen ruimtes die hij niet ziet”, aldus Mbappé over Hazard. De Belgisch international, die nog tot medio 2020 vastligt bij Chelsea, werd afgelopen zomer hevig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar bleef uiteindelijk actief in Londen.