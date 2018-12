‘Toen hebben ze mijn huis, met mijn ouders nog binnen, in de fik gestoken’

Op 9 december staat de return van de Copa Libertadores-finale tussen River Plate en Boca Juniors op het programma in het Santiago Bernabéu. Oud-verdediger Oscar Ruggeri, die voor beide Argentijnse ploegen actief was, weet dat het er heftig aan toe kan gaan tijdens én voorafgaand aan de confrontaties tussen de twee clubs.

“Ik heb voor zowel River als Boca gespeeld en heb een geweldige tijd gehad bij beide clubs. Maar toen ik van Boca naar River ging (in 1985, red.), hebben ze mijn huis, met mijn ouders nog binnen, in de fik gestoken”, memoreert de 96-voudig Argentijns international, die ook nog een jaar actief was voor Real Madrid, in gesprek met Onda Cero.

“Ik ging toen naar de baas van de Barras Bravas van Boca, want hij had alle touwtjes in handen. Ik zei tegen hem dat ik het niet langer pikte. Die gasten vragen vaak dingen van je. Je bent bang, want ze dreigen je familie iets aan te doen”, aldus Ruggeri, die een interessant duel verwacht. “River speelt misschien beter, maar Boca is effectiever. Zij kunnen uit het niets scoren.”

Het duel werd vorige maand afgelast na een aanval op de teambus van Boca Juniors. De bus werd bekogeld door supporters van River Plate en daarbij raakten meerdere spelers van de tegenstander gewond. De CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, vond het stadion van Real Madrid een goede uitvalsbasis na de commotie rond het duel in Argentinië.