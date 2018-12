‘Het verschil met Ajax was dat ik daar na vijf minuten in de kleedkamer zat’

Feyenoord moet vier dagen na de 2-1 overwinning op koploper PSV opnieuw aan de bak in de Eredivisie. De inhaalwedstrijd tegen VVV-Venlo staat donderdagavond op het programma. Vorige maand werd de wedstrijd al in de eerste minuut gestaakt nadat de lichtmasten in De Kuip waren uitgevallen. Jeremiah St. Juste was voor dat duel geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Ajax, maar donderdag kan hij aan de aftrap verschijnen.

De verdediger heeft zijn basisplaats bij Feyenoord weer terug nadat hij in de wedstrijd tegen Ajax al na vijf minuten rood kreeg vanwege een overtreding op Nicolás Tagliafico. St. Juste maakte zondag een goede indruk in de wedstrijd tegen PSV. Waar de rechtsback in de Johan Cruijff ArenA al snel over de schreef ging, begon hij tegen de Eindhovenaren goed. “Wat het verschil was qua felheid in het begin? Met Ajax was het verschil dat ik daar na vijf minuten in de kleedkamer zat”, aldus St. Juste tegen RTV Rijnmond. “Het was gewoon geen slimme actie. Dat weet iedereen, dat weet ikzelf. Maar het is fijn dat ik nu weer kan spelen.”

St. Juste geeft aan dat Feyenoord ‘een aantal dagen’ heeft nagenoten van de 2-1 overwinning op PSV. “Niet te lang, want nu staat de volgende wedstrijd weer voor de deur”, aldus de verdediger. De Feyenoord-selectie besprak naderhand zowel de eerste als tweede helft. “De eerste helft omdat we toen goed gespeeld hebben en de tweede helft omdat daar zeker verbeterpunten in zitten. We moeten dat vertrouwen doorpakken van de eerste helft en de verbeterpunten van de tweede helft meenemen.” Feyenoord moet het tegen VVV doen zonder Eric Botteghin en Nicolai Jörgensen. Robin van Persie en Jordy Clasie zijn wel weer inzetbaar.