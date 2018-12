Russische internationals langer achter tralies: einde loopbaan aanstaande

Het voorarrest van Pavel Mamaev en Aleksandr Kokorin is verlengd tot minstens 8 februari 2019. De twee Russische internationals worden verdacht van het in elkaar slaan van meerdere personen, waarbij ook medewerkers van de Russische overheid het slachtoffer waren. Een jarenlange celstraf dreigt voor het tweetal.

Kokorin en Mamaev, die nog steeds onder contract staan bij respectievelijk Zenit Sint-Petersburg en FK Krasnodar, verlieten in oktober een nachtclub in Moskou en begonnen op straat op stilstaande auto's in te schoppen. Ze werden hierop aangesproken en deelden een voorbijganger, de chauffeur van presentatrice Olga Ushakova, hierbij rake klappen uit.

Een paar uur later maakten ze in een kroeg ruzie met Denis Pak, een official van het Ministerie van Industrie en Handel, en met Sergei Naysa, de algemeen directeur van kennisinstituut NAMI. Kokorin heeft bij Zenit een contract tot het einde van het seizoen en Mamaev ligt bij Krasnodar nog een half jaar langer vast, tot nieuwjaarsdag 2020.

Voor Zenit en Krasnodar zullen de twee waarschijnlijk niet meer spelen, want die clubs zijn begonnen met een ontslagprocedure. De Russische voetbalbond wil zowel de dertigjarige Mamaev als de 27-jarige Kokorin voor het leven schorsen, wat zou betekenen dat het duo niet meer voor de nationale ploeg en voor een club in Rusland uit mag komen.