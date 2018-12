‘In mijn geval duurde het te lang voordat ik een contract kreeg bij Ajax’

Javairo Dilrosun heeft het uitstekend naar zijn zin bij Hertha BSC, dat hem afgelopen zomer overnam van Manchester City. De jonge aanvaller kwam via de jeugdopleiding van Ajax in Engeland terecht. De Oranje-international merkte dat een échte kans in de hoofdmacht van the Citizens ver weg was. “City is een bedrijf. Spelers zijn hun handelswaar.”

Dilrosun heeft echter geen spijt van zijn transfer naar de Engelse topclub, zo geeft hij aan in gesprek met ELF Voetbal. De Nederlander leerde bijvoorbeeld veel van manager Josep Guardiola. “Ik heb hem niet echt één op één gesproken, maar door alleen al naar hem te kijken, leer je zoveel. Tijdens trainingen gaf hij hele simpele tips die je echt een betere voetballer maken.”

“Details. Net even opengedraaid staan bij een aanname bijvoorbeeld. Hij is er ook een meester in om zijn tactische opvattingen te vertalen naar zijn spelers”, aldus Dilrosun, die bij Hertha BSC is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde kracht. Het twintigjarige talent is blij dat hij, net als veel andere jeugdproducten van Ajax, is doorgebroken.

“Best apart dat zoveel jonge buitenspelers bij Ajax worden opgeleid, maar ergens anders doorbreken. In mijn geval duurde het te lang voordat ik een contract kreeg. Ik wil niet zeggen dat Ajax iets fout heeft gedaan, maar volgens mij hebben ze sindsdien wel het beleid aangepast. Talenten krijgen tegenwoordig wel meteen een contract zodra ze zestien worden. Ryan Gravenberch bijvoorbeeld, ook een exceptioneel talent", besluit Dilrosun.