Feyenoord heeft Van Persie terug: ‘Hij zal minuten gaan maken’

Robin van Persie is op tijd hersteld voor de wedstrijd van donderdag tegen VVV-Venlo. De aanvoerder van Feyenoord ontbrak de afgelopen weken in de wedstrijdselectie van de Rotterdammers door een spierblessure. Trainer Giovanni van Bronckhorst bevestigde woensdag op de persconferentie dat de aanvaller tegen VVV in actie kan komen. De coach laat niet weten of Van Persie fit genoeg is voor een basisplaats.

Van Persie liet de afgelopen weken de wedstrijden tegen Heracles Almelo (0-2 winst), FC Groningen (1-0 winst) en PSV (2-1 winst) noodgedwongen aan zich voorbij gaan. Donderdag staat de inhaalwedstrijd tegen VVV op het programma en na weken van afwezigheid kan hij eindelijk weer in actie komen. “De laatste week heeft hij volop kunnen trainen”, aldus de trainer van de Rotterdammers op de persconferentie, geciteerd door RTV Rijnmond. “Hij zit in de selectie en zal minuten gaan maken. We hebben een aantal opties nu Jörgensen is weggevallen, met Dylan Vente en Van Persie.”

De terugkeer van Van Persie komt op een goed moment voor Van Bronckhorst. De trainer moet voorlopig stellen zonder Nicolai Jörgensen. De Deense spits viel zondag in de eerste helft tegen PSV uit met een hamstringblessure. Hij werd vervangen door Dylan Vente. De Feyenoord-trainer weet nog niet hoe lang Jörgensen niet inzetbaar is. “Dat zal de komende dagen moeten uitwijzen”, aldus de coach, die nog niet kan beschikken over de geblesseerde Eric Botteghin. Jordy Clasie is wel gewoon inzetbaar. De middenvelder viel afgelopen zondag nog geblesseerd uit.

Feyenoord zal met vertrouwen aan de aftrap verschijnen tegen VVV. In de Eredivisie boekten de Rotterdammers al drie overwinningen op rij, inclusief een zege op koploper PSV. “Ik heb er vertrouwen in dat we donderdag weer zullen staan, net als zondag”, zegt Van Bronckhorst. “Je merkt wel wat het met een groep doet. PSV staat niet voor niks bovenaan en biedt goed weerstand in de Champions League. Als je zo kunt presteren, is het ook een bevestiging voor mijn spelers.”

Van Bronckhorst beseft dat de wedstrijd tegen PSV veel energie gekost heeft. “Dit is iets wat je wilt in topwedstrijden, maar het kost ook veel kracht. Om zo negentig minuten te kunnen spelen, dat kan geen enkele ploeg. Misschien Liverpool op hun manier van spelen”, aldus de trainer, die hoopt dat Feyenoord hetzelfde kan brengen tegen VVV. “Het is misschien makkelijker om meer beleving tegen PSV te brengen dan tegen VVV, met de aandacht eromheen en de sfeer in De Kuip. Maar als je in de top wilt meedoen, dan zijn andere wedstrijden net zo belangrijk. Aan ons om die drie punten hier te houden.”