Gebaar Modric valt in goede aarde bij Sneijder: ‘Dit toont jouw grootsheid’

Luka Modric won maandagavond de Ballon d'Or door bij de verkiezing van France Football meer stemmen te vergaren dan nummer twee Cristiano Ronaldo en nummer drie Antoine Griezmann. De middenvelder van Real Madrid droeg de prijs op aan onder anderen Wesley Sneijder en dat kan de voormalig Oranje-international wel waarderen.

Door de Ballon d'Or-winst doorbrak de 33-jarige Kroaat de hegemonie van Ronaldo en Lionel Messi, die de afgelopen tien jaar de verkiezing domineerden. “Ronaldo en Messi zijn al tien jaar van een ongekend niveau, maar er waren meer spelers die de Ballon d'Or verdienden te winnen, zoals Xavi, Andrés Iniesta en Wesley Sneijder", zei Modric na het gala.

“Helaas wonnen zij niet, maar nu vonden de mensen het wél tijd voor een andere winnaar. Dit is een zege voor het voetbal en deze prijs is ook voor degenen die de Ballon d'Or verdienden te winnen, maar de prijs niet kregen”, aldus Modric. Sneijder, die vooral in het succesjaar 2010 kans maakte op de Ballon d'Or, is blij met de woorden van de middenvelder.

"Het was altijd zowel leuk als lastig om tegen jou te spelen", zo laat Sneijder, tegenwoordig actief bij Al Gharafa in Qatar, weten op Instagram. "Dat je de Ballon d'Or opdraagt aan spelers zoals ik, toont jouw grootsheid en ook jouw bescheidenheid. Je hebt het volledig verdiend, Luka. Gefeliciteerd!", aldus de recordinternational van Oranje.