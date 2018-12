‘Hij laat niets zien, ik denk dat Manchester United zijn broer heeft gehaald’

Manchester United lijkt de landstitel met een achterstand van negentien punten op koploper Manchester City al te kunnen vergeten en het gat met nummer vier Arsenal is inmiddels ook opgelopen tot acht punten. Trainer José Mourinho krijgt veel kritiek vanwege de matige prestaties van zijn ploeg, maar Emmanuel Petit is van mening dat de spelers ook naar zichzelf moeten kijken. Als voorbeeld haalt hij Alexis Sánchez aan, die er maar niet in slaagt om zijn topvorm te hervinden.

“De manager zit op de bank, dus je moet er ook voor zorgen dat je met trots naar je eigen prestaties op het veld kan kijken en de eerste die zich verstopt heeft is Sánchez. Hij wilde weg bij Arsenal omdat United hem het salaris bood waar hij op uit was. Nu krijgt hij zoveel geld en wat heeft hij de afgelopen negen maanden laten zien? Niets, ik heb hem niet gezien. Ik denk dat ze zijn broer hebben aangetrokken”, grapt de voormalige middenvelder van onder meer Arsenal en Barcelona in gesprek met Goal.

“Ik begrijp dat spelers geloven dat ze bepaalde financiële beloningen verdienen als ze een bepaald niveau halen, maar het is niet acceptabel wat we van Sánchez bij United hebben gezien”, vervolgt hij zijn verhaal. Petit denkt dat spelers als Paul Pogba, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard en Luke Shaw te weinig hebben gedaan met de kritiek die Mourinho in de pers heeft geuit: “Misschien zijn een aantal spelers geïrriteerd door de manier waarop Mourinho dingen doet, maar hij weet wel wat er nodig is om prijzen te winnen. Of je nou wel of niet van zijn speelstijl houdt, zijn erelijst bewijst dat hij een groot winnaar is.”

“Kijk eens naar het Franse nationale elftal tijdens het WK van afgelopen zomer. Ze speelden niet altijd goed, maar de geschiedenisboeken zullen wel aangeven dat Frankrijk in 2018 wereldkampioen werd. Dat is uiteindelijk het enige dat ertoe doet. De geschiedenisboeken zullen niet zeggen dat ze die wedstrijd niet goed speelden, of dat die speler in die wedstrijd slecht was, of dat de keeper een fout maakte in de finale. Wie kan dat wat schelen? Het draait allemaal om het winnen van prijzen.”

“Het maakt niet uit hoe je op dat punt komt. Mourinho weet dat en hij heeft meer gewonnen dan bijna elke andere trainer in de sport. Wat ik wil zeggen is dat sommige spelers van Manchester United zich verstoppen. Ik durf te wedden dat een aantal spelers heel blij is met de kritiek op Mourinho en zullen zeggen dat het allemaal zijn schuld is. Ze horen in de media dat Mourinho dit fout doet, dat fout doet en dan lachen ze. Maar hij staat niet op het veld. Hij zet jou namens een van de grootste clubs van de wereld op het veld en het is jouw verantwoordelijkheid om goed te spelen. Te veel spelers verstoppen zich en dat is niet goed om te zien”, sluit hij af.