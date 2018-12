Vertrek gewilde Feyenoorder dreigt: ‘Hij is positief over mogelijke transfer’

Orkun Kökçü is gewild, zo verzekert zijn vader Halis in gesprek met Haber1903. De zeventienjarige middenvelder, die nog tot de zomer van 2020 vastligt bij Feyenoord, staat in de belangstelling van veel clubs. “Er is interesse voor Orkun uit Turkije, maar hij is op dit moment nog een speler van Feyenoord.”

De vader vertelt dat men in gesprek is met Besiktas aangaande het toptalent. "Orkun is positief over een mogelijke transfer naar Besiktas. Met Fenerbahçe hebben we geen enkel contact gehad. De gesprekken met Besiktas zijn gaande. Orkun is fan van Besiktas, net als de hele familie. Hij is vanaf kleins af aan fan van Besiktas.”

Voorlopig is er nog geen overeenkomst tussen Feyenoord en Besiktas. "Het belangrijkste is dat beide clubs eerst een akkoord bereiken en dat het project van Besiktas duidelijk is voor Orkun. Ik hoop dat er een oplossing wordt gevonden”, aldus de vader. De middenvelder werd onlangs door de Daily Mail nog gelinkt met Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur.

Vader Halis laat woensdagmiddag in een reactie aan FR12 weten dat zijn uitspraken tegenover Haber1903 over de jeugdspeler van Feyenoord uit zijn verband zijn gerukt. Kökcü zou helemaal niet bezig zijn met een overstap, bijvoorbeeld naar het geïnteresseerde Besiktas. "Orkun is alleen maar bezig met Feyenoord", zo klinkt het.