Pochettino vindt posts van Arsenal-spelers ‘maar niets’: ‘Het is ego voeden’

Arsenal won zondag met 4-2 van Tottenham Hotspur, waarna verschillende spelers van the Gunners op social media hun vreugde over de overwinning deelden. Mauricio Pochettino, manager van the Spurs, begrijpt de blijdschap bij de Arsenal-spelers na de stadsderby, maar zou zelf nooit op een dergelijke manier zichzelf presenteren.

“Ik vind het maar niets. Als je een prijs wint, zoals ik als speler gedaan heb, dan is er pas een reden om het te doen. Dat is mijn mentaliteit. Ik zeg niet dat dit goed of fout is, hoor. Ik houd ervan om bescheiden te vieren en het niet publiekelijk te maken”, wordt de Argentijnse trainer in aanloop naar het competitieduel met Southampton geciteerd door verschillende Engelse media, waaronder de Daily Mirror.

“Vandaag de dag is dit normaal. Als ik met mijn hond door het park ga lopen, is het voor sommige mensen niet het belangrijkste om het moment met de hond te beleven. Het is om het te kunnen delen met je volgers. Maar ik ben oud, van een oude generatie. Ik accepteer het dat mensen dit tegenwoordig nodig hebben. Het is hoe mensen hun ego voeden in de nieuwe wereld."

Pochettino zag de vreugde bij de Arsenal-spelers ook als een positief signaal. “Het toont de respect voor ons aan. Steve Hitchen (scout van Tottenham, red.) was zondag op Anfield bij de derby tussen Liverpool en Everton en toen Arsenal scoorde, klonk er gejuich van alle Liverpool-supporters. Dat respect dat we nu krijgen: ik houd ervan”, besluit de manager.