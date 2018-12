Peter Bosz grijpt definitief naast baan in PL met aanstelling Hasenhüttl

Ralph Hasenhüttl is de nieuwe manager van Southampton, zo meldt de laagvlieger uit de Premier League woensdag via de officiële kanalen. De opvolger van de ontslagen Mark Hughes heeft voor tweeënhalf jaar getekend. Onder anderen Peter Bosz zou ook in beeld zijn geweest bij Southampton, maar van een dienstverband in de Premier League is het dus niet gekomen voor de Nederlander.

De 51-jarige Oostenrijker zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij RB Leipzig afgelopen zomer, de club die hij in het seizoen 2016/17 bij het Bundesliga-debuut naar de tweede plaats loodste. Afgelopen jaar eindigde de Duitse club als zesde en ging men uiteindelijk verder met Ralf Rangnick. Voorzitter Ralph Krueger is blij met de aanstelling van Hasenhüttl.

"De noodzaak om de weg terug te vinden, ons potentieel te benutten en de nodige resultaten te boeken, konden we niet negeren. Daarom zijn we blij dat Ralph Hassenhuttl onze nieuwe manager is. Deze trainer biedt ons een nieuwe start. Ralph was onze ideale kandidaat. Als trainer belichaamt hij de passie, structuur en werkethiek waar wij bij Southampton naar streven”, stelt Krueger op de clubsite.

Hughes werd onlangs bij Southampton ontslagen. De Welshman werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte prestaties in de Premier League. De nummer achttien van de hoogste Engelse divisie wist dit seizoen slechts één keer te winnen in de competitie. Woensdagavond spelen the Saints een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.