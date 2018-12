Barcelona klopt met zestig miljoen euro aan bij Juventus

Internazionale en Lazio praten momenteel over een transfer van Sergej Milinkovic-Savic. De absolute topclubs zijn inmiddels afgehaakt voor de Servische middenvelder, die dit seizoen nog niet weet te overtuigen. (Corriere di Roma)

Bij KV Oostende is vanuit Oekraïne een ‘stevig bod’ binnengekomen op Richairo Zivkovic. De Belgische club is bereid mee te werken aan een transfer, omdat de spits met zijn salaris zwaar op de begroting drukt. (Het Laatste Nieuws)

De Catalanen willen daarmee testen in hoeverre Juventus weerstand zal bieden tegen een vertrek van de middenvelder.