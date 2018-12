‘Met zijn kwaliteiten moet Frenkie de Jong meer goals maken’

Frenkie de Jong oogst de afgelopen maanden met zijn spel bij Ajax en het Nederlands elftal lof uit binnen- en buitenland en ook Rafael van der Vaart is te spreken over de prestaties van de middenvelder. De 109-voudig Oranje-international ziet echter ook nog een aantal verbeterpunten voor De Jong en hoopt dat de spelmaker in de toekomst nog beslissender kan zijn.

“Het zal niet verbazen dat ik een zwak heb voor Frenkie. Vanwege de manier waarop hij zijn technische kwaliteiten koppelt aan inzicht, spelplezier en lef. Frenkie lijkt ogen in zijn achterhoofd en aan de zijkanten te hebben: voordat hij in balbezit komt, heeft hij zijn hele omgeving al gescand. Dat is het moeilijkste van de positie waarop hij speelt. Daar is hij een meester in”, steekt Van der Vaart van wal in gesprek met Voetbal International.

De Jong was tot nu toe in 59 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax goed voor 4 doelpunten en 10 assists en als het aan Van der Vaart ligt, gaat de 21-jarige middenvelder er in de komende jaren alles aan doen om die cijfers op te krikken: “Met zijn kwaliteiten moet hij vaker de dodelijke steekpass geven en ook meer goals maken. Dat heeft hij in zijn mars.”

“Als hij dat aspect aan zijn spel kan toevoegen, en de kwaliteiten heeft hij ervoor, dan hebben we het over Europese top”, vervolgt hij zijn verhaal. De onlangs gestopte oud-speler van onder meer Ajax, Hamburger SV, Real Madrid en Tottenham Hotspur wijst er echter ook op dat De Jong in eerste instantie wel zijn eigen spelletje moet blijven spelen: “Hij moet nu niet gaan forceren om aan al die verwachtingen te voldoen, want dat dan kan het ook zomaar misgaan en minder worden.”