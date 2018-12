Mourinho: ‘Alle andere teams zijn beter geworden en wij niet’

Manchester United gaf in de afgelopen transferzomer 59 miljoen euro uit voor Fred en pikte ook Diogo Dalot voor 22 miljoen op bij FC Porto. De concurrentie zat in die periode echter ook niet stil en legde, op Tottenham Hotspur na, vergelijkbare of hogere bedragen neer dan the Red Devils. Het komt voor José Mourinho dan ook niet als een enorme verrassing dat zijn ploeg moeite heeft om de rest van de Engelse top bij te benen.

“De grootte van het gat (van acht punten tussen United en de top vier, red.) had ik niet kunnen voorspellen, je gaat altijd uit van het positieve. Je denkt altijd dat de afstand niet zo groot zou zijn. Maar ik heb wel duidelijk gezegd dat we vorig seizoen niet genoeg krediet hebben gekregen. We werden tweede, speelden de finale van de FA Cup en gingen als groepswinnaar door in de Champions League, daar hebben we niet genoeg krediet voor gekregen”, vertelde de Portugese manager tijdens de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Arsenal van woensdagavond.

“Alle andere teams zijn beter geworden. Tottenham deed geen directe investeringen, maar de beste investering is het aan boord houden van de topspelers die je al hebt. Dus ieder ander team is beter geworden en wij niet”, vervolgde Mourinho zijn verhaal. De trainer wil echter niets weten van alle verhalen in de Engelse pers over hoe hij het contact met zijn spelers is kwijtgeraakt: “Als jullie denken dat een speler alleen wil spelen als hij achter de trainer staat, betekent dat dus, en zo noemen jullie hen, dat ze oneerlijk zouden zijn.”

“Een voetballer is een betaalde, en een goedbetaalde, professional. Wat moet hij dan doen? Hij moet elke dag zijn limiet opzoeken, iedere wedstrijd op de grens presteren, respect hebben voor de miljoenen fans verspreid over de hele wereld en de hiërarchie binnen de club respecteren. Als een speler dat niet doet, is het één ding om niet goed te spelen. Maar als jullie zeggen dat een speler wel of niet goed speelt vanwege de trainer, noemen jullie hem dus oneerlijk.”