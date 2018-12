Nations League Final Four: waar en wanneer speelt Oranje?

Het Nederlands elftal is in de halve finale van de Nations League gekoppeld aan Engeland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman maakt samen met the Three Lions, Zwitserland en Portugal kans om de eerste winnaar te worden van de Nations League. Halverwege 2019 gaat de finaleronde van start en we blikken vooruit op de wedstrijden van Oranje.

Bij de loting op 3 december in Dublin werd bekend dat Oranje in de halve finale tegenover Engeland staat, terwijl gastland Portugal de degens kruist met Zwitserland. Regerend Europees kampioen Portugal had zich samen met Polen en Italië kandidaat gesteld voor het organiseren van de finales van de Nations League. De drie landen zaten bij elkaar in de groep 3 in Divisie A. De UEFA besloot om de organisatie toe te kennen aan het land dat groepswinnaar zou worden.

Speelschema Nations League

De eindronde van de Nations League wordt afgewerkt tijdens de interlandperiode van juni. In dezelfde periode worden EK-kwalificatiewedstrijden afgewerkt. De UEFA heeft Engeland, Nederland, Portugal en Zwitserland bij de EK-kwalificatie ingedeeld in de groepen A, B, C en D, die slechts vijf landen tellen, terwijl alle andere poules uit zes landen bestaan. Zodoende spelen de ‘Final Four’ twee EK-kwalificatiewedstrijden minder, waardoor er in juni tijd is om de eindronde van de Nations League te spelen.

Halve finales

Woensdag 5 juni 20.45 uur: Portugal - Zwitserland (Estádio do Dragão, Porto)

Donderdag 6 juni: 20.45 uur: Nederland – Engeland (Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães)

Derde plaats

Zondag 9 juni 15.00 uur (Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães)

Finale

Zondag 9 juni 20.45 uur (Estádio do Dragão, Porto)

Wat krijgt de winnaar?

Behalve de trofee van 71 centimeter hoog, ontvangt de winnaar van de Nations League een bonus.

Eerste plaats: 7,5 miljoen euro

Tweede plaats: 6,5 miljoen euro

Derde plaats: 5,5 miljoen euro

Vierde plaats: 4,5 miljoen euro

Bovenop bovenstaande bedragen ontvangen de landen nog eens drie miljoen euro. De landen uit Divisie A hebben een startpremie van 1,5 miljoen euro ontvangen en een bonus van 1,5 miljoen euro voor het winnen van de poule. Zodoende kan de KNVB een totaalbedrag van 10,5 miljoen euro opstrijken.

Betekent Nations League-winst EK-kwalificatie?

Nee. De winnaar van de finaleronde van de Nations League wint alleen de trofee en bonus. Als Nederland er via de EK-kwalificatieserie niet in slaagt om zich te plaatsen voor het EK, dan krijgt het in maart 2020 via de play-offs de kans om zich alsnog te plaatsen voor EURO 2020. Oranje strijdt dan met de vier beste landen uit Divisie A, die zich dan nog niet hebben geplaatst voor het EK, om één toegangsbewijs voor het Europese eindtoernooi.

Reacties Koeman en Southgate

Engeland, de nummer vier van het afgelopen WK in Rusland, is geen onbekende ploeg voor het huidige Oranje. In maart stonden de twee landen al tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Bij het debuut van Koeman won de ploeg van Gareth Southgate met 0-1 door een doelpunt van Jesse Lingard. “Nederland tegen Engeland is altijd een geweldige wedstrijd”, zei Koeman na de loting in Dublin. “Wij hebben veel spelers die actief zijn in de Premier League. Mooi om na de onderlinge oefeninterland in maart nu weer tegen elkaar te spelen.”

De Engelse bondscoach vertelde na de loting dat hij Oranje nauwlettend in de gaten houdt sinds Koeman is aangesteld. Hij noemde Oranje een ploeg die ‘vergelijkbaar’ is met zijn Engeland. “Het wordt een goede, technische wedstrijd met veel snelheid. Alle vier de ploegen zijn aan elkaar gewaagd”, aldus Southgate tegenover Sky Sports. “Iedereen zal denken een goede kans te maken, en dat geldt ook voor ons.”

De laatste keer dat Engeland een competitieve wedstrijd van Oranje won dateert van 1996. Op het EK wonnen de Engelsen destijds met 4-1 in de groepsfase. Southgate stond toen nog op het veld als international. "Dat was een van mijn meest memorabele voetbalavonden", aldus Southgate. “Ik kan me de kleuren nog goed herinneren: als Nederland ergens speelt, is het halve stadion oranje. Het was een memorabel aanzicht. We speelden die avond fantastisch. Het was een van de beste wedstrijden van Engeland die ik me kan herinneren. Hopelijk kunnen we weer zo goed gaan spelen.”

Volgens Southgate zegt het niets dat Nederland de afgelopen twee grote eindtoernooien afwezig was. “Ze zijn beter geworden. Toen wij ze troffen, zat Ronald er nog maar een paar dagen. Maar het heeft me niet verrast dat een trainer van zijn kaliber nu al een groot verschil heeft kunnen maken. We kennen een paar van hun betere spelers uit de Premier League, maar er komen ook goede spelers door uit de Eredivisie. Het wordt een goede test voor ons. De spelers kijken uit naar de zomer.”